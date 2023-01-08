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鬼椒雞翅不到1元 吃出華人家鄉味

記者王若然、朱敏梓、陳開／洛杉磯報導
時隔兩年半，Popeyes再次推出鬼椒雞翅。（記者王若然／攝影）
時隔兩年半，Popeyes再次推出鬼椒雞翅。（記者王若然／攝影）

2023年伊始，連鎖炸雞店Popeyes的鬼椒雞翅（Ghost Pepper Wings），即日起至2月12日以每個不到一元的低價限時回歸。這款雞翅不僅價格友好，味道竟跟中國大陸和台灣麥當勞的麥辣雞翅差不多，滿足華人的家鄉胃。

這款雞翅既可以通過手機APP和網站訂購，也可以去櫃檯直接點。實際比較後，發現去櫃檯直接點單更便宜。例如，位於洛杉磯York街的Popeyes店面點單12個雞翅售價9.69元，而APP上的價格是12元。而六個裝的鬼椒雞翅，稅前價格共五元，APP和店裡直接點單的價格沒差別。如此換算下來，還是買12個裝最划算，9.69元買12個雞翅，平均一個8毛錢。

對此店員解釋，Popeyes會根據店面所在區域，小幅調整其價格。另據網友反饋，Popeyes不同店確實有價格區別，有的店面5元給7個雞翅，有的店則是5元8個雞翅。

這款雞翅的外表金黃色，炸得十分酥脆，撕開雞翅，裡面的雞肉鮮嫩多汁，一口咬下去，可以說是外酥內嫩，熟悉的家鄉味撲面而來，味道和中國大陸的麥當勞的麥辣雞翅以及台灣麥當勞的麥脆雞非常相似，還原度極高，幾乎一模一樣。這款鬼椒雞翅稍稍有些辣，喜歡吃辣的民眾一定喜歡。

對於這款充滿著家鄉味的美版麥當勞辣翅，網上好評如潮。許多網友反應太好吃了，和麥當勞的味道一模一樣，甚至更好吃，幾年前曾在店裡吃過，可惜之後就下架了，這次又重新回歸趕緊去買。還有網友提醒，一定要趁熱去店裡取，因為剛炸出來的鬼椒雞翅好吃，一旦涼了就變得有點柴和硬。

不過，這款雞翅也不是十全十美，例如，每塊雞翅的辣度有些許不同，並不均勻，可能是醃製的時間長短不同。此外，這款辣翅體積小，對於成年男子來說，即使大盒裝12個雞翅，一頓也可能吃不飽，當作小吃和零食可能更合適。

不到一元錢一個的辣雞翅，在如今物價飛漲的年代很親民。華人區許多以還原家鄉味的炸雞店，價格則要貴好幾倍。例如南加州某華人區炸雞店的香辣雞翅，六個16.99元，八個19.99元。

還有華人網友表示「不只是華人漢堡店，其他商家的炸雞翅賣得都挺貴，Popeyes這次回歸的辣雞翅價格誠意滿滿。」

對比其他美國主流炸雞店，例如，肯德基的一塊炸雞翅要1.49元，wingstop的雞翅是10個11.69元，每個雞翅一元出頭，而popeye的雞翅每個不到一元，價格的確很實惠了。

除了價格便宜，味道與大陸和台灣雞翅很相似。（記者王若然／攝影）
除了價格便宜，味道與大陸和台灣雞翅很相似。（記者王若然／攝影）

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