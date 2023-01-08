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南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

海淘家鄉零嘴辣條 包裹入關被銷毀

記者王若然／洛杉磯報導
最上面的箱子是王先生的物品。（圖：王先生提供）
最上面的箱子是王先生的物品。（圖：王先生提供）

在美國的一些華人喜歡從大陸淘寶買東西，再集運到美國。這樣做，有時可以海淘到物美價廉的物品，但有時也會「踩雷」。近日，南加州居民王先生從淘寶購買的包裹，日思夜盼下，終於到了美國海關，哪想海關查驗後將整個包裹都銷毀了。

王先生在美多年，十分想念家鄉的味道。他聽說可以通過在大陸淘寶上買東西，通過集運來美國，運費便宜，十分方便。於是他在2022年9月底，在淘寶上購買了一些美國少有的家鄉零食，包括11包大辣條、60小包大麵筋，三大袋燈影豆腐絲，以及23大袋辣椒麵和20小袋辣椒麵。總價值約400人民幣，約合60元美金。

在朋友的推薦下，他找到了一家華人集運公司。這類公司，將多位海外客戶在大陸淘寶上購買的物品收到倉庫中，再集合成一個貨櫃運往美國。到了美國後，再分別派發。這樣可以降低每位客戶海運的平均價格。最後經過清點打包，王先生的這箱東西運費300人民幣，約43美元。

王先生表示，雖然運費都快與這箱零食等價，算上運費也並不便宜，但他認為能在美國吃上家鄉零食也值得。包裹顯示9月底從中國廣州寄出，因走海運較慢，直到10月底集運公司通知王先生，包裹已經進入美國海關，但不知道什麼時候能出港派送。

11月中旬王先生詢問集運公司包裹的情況，對方表示仍在洛杉磯海關，並且被海關驗貨了。對方說，因為海關驗貨，出關時間會比一般包裹久。又過了半個月，集運公司表示海關查驗完畢，等待放行。

然而等到12月中旬，王先生的包裹仍沒有消息。詢問集運公司後，對方說暫時還未清關出來。27日再問，集運公司說包裹被海關銷毀了。

王先生聽此消息，十分震驚和失望。他說，自己在選購零食時，特意問過集運公司什麼不能寄，例如他原本想買火腿腸，但因是違禁品只能放棄。而這次購買的辣條、辣椒麵、豆腐絲都是可以寄送的食品，但沒想到會被海關銷毀。

集運公司對此表示，海關在年底查得比較嚴，近期有好多貨櫃都被抽查了。至於為何不在違禁品之列仍被銷毀，他懷疑海關在拆開貨櫃查看後，無法將每個包裹都按照原樣封好，一些物品也在查驗過程中弄混或丟失，因此只好通報這些物品被銷毀了。

王先生說，集運公司沒有明確說是否會賠償，只說會上報給領導再決定。王先生覺得很冤屈。足足等了三個月的「家鄉味」，竟最終化作一縷青煙，期盼落了空，讓他很是難受。

華人 加州 南加

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