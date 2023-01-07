1月瓦斯費暴漲 可能「令人震驚」

南加州瓦斯公司提醒用戶，1月收費帳單將暴漲。（南加州瓦斯公司推特）

南加 瓦斯公司（SoCal Gas）近日發布消息提醒居民，1月份的瓦斯（天然氣）帳單可能會「令人震驚」地暴漲，對於部分家庭來說可能是不小的負擔。

根據南加州 瓦斯公司，因為聖誕節前後美國部分地區遭遇暴風雪和極寒天氣，加上運輸成本等其他因素，瓦斯市場價飆升，在12月和1月間大漲128%。因此對於南加州居民的帳單很可能翻倍。

南加州瓦斯公司在一份聲明中表示，「例如，假如你去年冬天的瓦斯帳單為65元，那麼今年將會接近160元。同樣，如果去年帳單是130元，那麼今年大概為315元。漲價的主要原因是瓦斯市場價攀升以及運輸成本增加。」

南加州瓦斯公司強調說，這些漲價不是該公司可以控制的，公司也沒有從漲價中獲得額外利潤。針對低收入 家庭，南加州瓦斯公司有補助項目。民眾可至https://www.socalgas.com/save-money-and-energy/assistance-programs/gas-assistance-fund 查看。另外民眾還可以參與「Level Pay Plan」，將一年的帳單平均到每個月支付，這樣可避免在用氣高峰的夏季和冬季支付高昂帳單。