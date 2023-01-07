大浪來了 南加3海灘緊急關閉

根據警報，部分地區浪高達10-15呎。（KTLA）

本周太平洋風暴 帶來的危險大浪，導致1月6日（周五）南加州海岸的海灘緊急關閉，並發出高浪警告。高於平均水平的海浪和離岸流給遊客帶來危險，並可能導致沿海地區發生洪水 ，尤其是聖塔芭芭拉（Santa Barbara）以南朝西的海灘。

影音:推特；後製:記者朱敏梓

據美國國家氣象局稱，週五上午10點之前，洛杉磯縣海灘都發布了衝浪警告。在警告時間內，預計會有10到15呎的海浪，警告將持續到下午6點。橙縣（Orange County）沿海地區還針對8至12呎的海浪發出了警告。

由於週四的強風暴帶來的高海浪，官員們選擇關閉了Hermosa海灘、Manhattan海灘以及Ventura海灘。Hermosa 可能會在周五重新開放，但Manhattan海灘和Ventura海預計將繼續關閉。麗浪多灘（Redondo Beach）也出現了高浪。

一位居住在麗浪多灘（Redondo Beach）的居民表示，從未如此近距離地見到過這麼高的浪。視頻顯示週四海浪襲擊麗浪多灘遊艇俱樂部造成的損壞。 截至週五早上，海灘似乎已經開放。

在長堤 海灘（Long Beach），高浪在該市的半島地區引發洪水。據長堤消防局稱，週五早些時候，大浪侵蝕了第 72廣場的沙堤。消防官員在推特上稱，儘管一直在努力加固護堤，但海水繼續流入半島盡頭的低窪地區。隨著潮汐變化，水位下降，該地區正在進行清除工作。

這些地區的官員們仍在為受洪水影響的居民提供沙袋，最大的浪潮將在6日（周五）晚些時候消退，但預計週六仍將高於平均。