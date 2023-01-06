天災尋求保險理賠 第一時間諮詢經紀

南加大風或雨天，經常發生樹木倒伏造成民宅損毀。（圖：張先生提供）

來自太平洋的強風暴，給南加州 部分居民房屋及個人財產造成意外損失。如何尋求保險 理賠，華人保險經紀提醒：若發生意外，一定要第一時間聯絡保險公司或保險經紀，不要耽擱。同時申請保險時，保額要到位，對挽回財產損失更有保障。

南加州近日受風暴影響，連續多天降雨，大部分地區已有2至4吋的降雨量；一些山區並因降雨量大，開始防洪準備，有些社區因泥石流居民開始疏散。據報導，北加州降雨更多，居民財產損失可能更大。

資深保險經紀林大衞表示，最近接到不少民衆來電，諮詢財產損失理賠事宜。他說，當民眾遇到風災、土石流，水災等，到底應該怎樣理賠及申報。大雨若導致轎車、貨車等浸泡在水中，一般保險公司是不會理賠的，只有汽車保險如有全保才可獲得理賠。

至於其它建築物，如私人住宅，商業建築，若水直接灌入，如河流，游泳池，或山上直接灌下來所造成的水災，只有NFIP（National Flood Insurance Program）是聯邦政府提供。一般建築物可獲賠25萬元，建築物中的私人財物損失可賠到10萬元。商業建築可賠到50萬元。電、水管、牆壁等損失，保險公司仍然會做理賠。

以風災為例。2011年的亞凱迪亞大風災，有幾戶居民因大風將屋頂損壞，還有樹木倒塌導致屋頂破壞等，這部分保險公司都會理賠。有屋頂刮壞，又逢大雨，使得屋内被水灌，一般人以為是水災保險，這種情況保險公司也會做出理賠。

只要風災、火災、樹木壓倒房屋（不是水災造成），房屋保險都賠而且已經包含，但是水災只有聯邦政府提供的水災險才會理賠，加州有些低窪地區，如橙縣芳泉谷（Fountain Valley） ，一旦發生水災非常需要保險理賠，但是保額最多只有25萬元建築費用，另外10萬元是私人財物。

資深保險經紀張國興提醒，一旦發生風災水災造成房屋及個人財務損失，或者發生車禍 ，一定要第一時間與保險公司及保險經紀聯絡，勿要耽擱。以在雨天路滑經常意外車禍為例，請民眾檢查一下車險是否是最基本險種，即只賠對方的第三責任險。若是這樣的話，若發生車禍、車子被砸、被偷、水泡車，保險公司是不會理賠的。建議民眾申請綜合意外險和碰撞險，就能保證萬無一失，一旦出現意外，保險公司會全權處理。

資深保險經紀張念庭表示，完全要看保單內容。提醒民眾申請保險的保額要到位，若高資產的申請者，千萬不要想節省保費，一旦發生意外得不償失。有些風險比較大的申請者，建議加買一個「雨傘險」（Umbrella Insurance），這是一種附加險，相當於在一般責任險（房屋保險、汽車保險等）之外，額外再多加一個保障。