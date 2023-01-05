我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

網友拍到 張藝謀現身洛杉磯？

記者趙健╱洛杉磯報導
西野廣場世紀城Lululemon的店內裝修，與網友分享的「偶遇」照片吻合。（谷歌地圖）
西野廣場世紀城Lululemon的店內裝修，與網友分享的「偶遇」照片吻合。（谷歌地圖）

繼去年底張藝謀一家「被移民」後，新年伊始，1月3日又有網友分享了自己在洛杉磯市西野廣場世紀城（Westfield Century City）偶遇張藝謀夫婦的照片。

照片中，張藝謀上半身一襲黑衣，穿著非常低調。不過，標誌性的黑色帽子和羽絨馬甲還是難掩「名導」氣質。照片中的張藝謀正在收銀櫃台檢查衣服。

據稱是本張照片拍攝地點的世紀城西野廣場購物中心，位於洛杉磯西好萊塢地區聖塔蒙尼卡大街（Santa Monica Blvd）上，比鄰比佛利山（Beverly Hills）。而根據照片裡的店內陳設風格，裝飾海報等細節不難推斷該服裝店應該是在西野廣場內的加拿大服裝品牌Lululemon。

有網友就此評論：「原來大導演也穿我穿的牌子！」另有網友對此照片評論：「無論真假，張藝謀出現在洛杉磯都合情合理，畢竟人家的孩子在這邊上學。」

據悉，由張藝謀導演的最新作品《滿江紅》已經定檔春節大年初一在中國地區上映。而張藝謀工作室的官方賬號，近期並未發布本人動向的任何其他信息。

早前在2022年底，有網友稱在洛杉磯華人超市偶遇張藝謀買菜，並提供照片為證，但細究之下才發現這些證據不過是為騙取流量的「移花接木」，所謂的「證據」其實不過是張藝謀妻子微博裡一張攝於2017的照片。

新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）
新年伊始，網友曬照稱在洛杉磯市西野廣場偶遇張藝謀夫婦。 （小紅書）

洛杉磯 導演 華人超市

上一則

世報新App 下載抽iPhone 14Pro

下一則

洛杉磯中產階級 年收最少要5.5萬

延伸閱讀

世界晚報╱巨浪擊穿郵輪 華女殞命船艙

世界晚報╱巨浪擊穿郵輪 華女殞命船艙
4日午間至5日上午 入冬以來最強暴風雨襲南加

4日午間至5日上午 入冬以來最強暴風雨襲南加
張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？
60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛

60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛
曼哈坦海灘 布魯斯家族2000萬賣回洛縣

曼哈坦海灘 布魯斯家族2000萬賣回洛縣
南加2大活動回歸 洛杉磯旅展、迪士尼半馬復辦

南加2大活動回歸 洛杉磯旅展、迪士尼半馬復辦

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪