世報新App 下載抽iPhone 14Pro

世界日報新APP參與抽獎，就有機會贏取iPhone 14Pro。

世界日報 新App 上線了！只要您下載並參與抽獎，就有機會贏取iPhone 14Pro、Apple Watch Series8 等驚喜大獎！【下載世界日報新App大抽獎】活動報名時間：2023年1月5日至1月31日，參與者請在2023年2月1日後持續關注世界日報新App、世界日報紙本、世界新聞網，以及洛杉磯 世界日報社群平台，查詢中獎信息。

獎品訊息：

1.頭等獎（2名）：iPhone 14pro手機（Color：Space Black, 256G）

頭等獎共兩名，獲獎者可贏取iPhone 14Pro手機1台（Color：Space Black, 256G）

2.二等獎（6名）：Apple Watch Series 8（Color: Midnight ） 、Galaxy Watch5（Color:Graphite）

二等獎獎品包括Apple Watch Series 8（Color: Midnight ） 二等獎獎品包括Galaxy Watch5（Color:Graphite）

3.三等獎（12名）：HomePod Mini ( Color:Space Gray) 、Nest Audio (Color:Chalk )

三等獎可贏取HomePod Mini ( Color:Space Gray) 三等獎可贏取Nest Audio (Color:Chalk )

參與方式：

讀者凡在2023年1月5日至1月31日（2月1日0：00分抽獎報名截止），下載世界日報新App（白底黑紅字Logo，官方唯一認證）並填寫表單，均可參與本次抽獎。活動期間，讀者打開世界日報App首頁，就可在首頁下方廣告位看到抽獎活動相關廣告及信息，其餘新聞頁面也有機會看到活動廣告，點擊廣告跳轉至填表報名頁面，填寫參與抽獎所需的真實個人信息並最終完成提交，即完成抽獎活動報名。2月1日抽出所有獲獎者後，獲獎信息將於2月2日至2月7日，持續公佈在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網，以及世界日報社群平台——臉書帳號：「洛杉磯世界日報 World Journal LA」，微信帳號：「洛杉矶e生活」。

領獎辦法：

本次【下載世界日報新App大抽獎】領獎開放時間為2023年2月8日至4月30日，屆時洛杉磯世界日報將把中獎者名單刊登在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網，以及世界日報社群平台（臉書帳號：洛杉磯世界日報 World Journal LA，微信帳號：洛杉矶e生活），敬請參與抽獎者持續關注。中獎讀者需本人憑有效身份證明，或委託親友攜中獎者有效身份證明，至洛杉磯世界日報大樓（1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754）領取獎品。若獎品需郵寄加州以外地區（美國境內/境外），郵寄及保險費用由領獎者自付，世界日報保留活動最終解釋權。詳情請洽，洛杉磯世界日報活動企劃中心323-268-4982 分機：600。

掃碼下方二維碼下載App，點擊廣告填表參與抽獎活動！報名表單地址：https://forms.gle/ZSZH9ovGPC2SNFHg6 （點擊廣告可跳轉填表）