投資移民大漲價 華人：這是殺富濟貧嗎？

通膨之下，美國移民局（USCIS）也擬定大漲價！。(Getty Images)

通膨之下，美國移民局 （USCIS）也擬定大漲價！H-1B工作簽證 申請費從470漲到1595元，L-1從460元調漲到1985元，EB-5則從3675元調高到1萬1160元，有的上漲幅度高達兩倍多，可謂移民局史上最大漲幅。

根據移民局擬議的規則，僱用高技能外國公民的雇主將為持有L-1申請的僱員多支付201%以上的費用，從460元增加到1985元，為持有O-1申請的個人支付的費用增加 129%以上（從460元增加到1055元）。申請綠卡的費用也將增加35%，達到1540元。投資移民費用漲幅最大，申請費從將從3675元大幅上漲至1萬1160元，飆升204%。

律師許俊良4日表示，他剛看到這個消息，雖然會有60天的公眾意見徵詢期限，但是按照以往移民局的風格，即使大家怨聲載道也會實施費用上漲。以往移民局差不多平均每兩年漲價一次。現在通膨嚴重，移民局上漲費用也是情理之中，只是上漲幅度可謂史上最高的一次。這意味著今年4月1日開始工作簽證申請時，會按照新的費用來執行。

通常工作簽證的這筆申請費用是雇主出，但是一些公司並不出這筆費用，而由申請人負擔，這對那些剛大學畢業找工作的年輕人無疑是巨大負擔。華人 陳小姐正在準備4月的工作簽證申請，她說，這上漲幅度太大了，一下漲了三倍多。加上律師費等其他費用要好幾千元，這對剛工作沒有存款的她，一下子怎麼可能拿出那麼多錢，只能找父母求助。

華人薛小姐說，看漲幅最大的幾個類別，感覺移民局還是挺知道從哪裡下手更容易，工作簽證是公司付，L-1和EB-5都是有財力的高管或有錢人，漲價對他們來說，接受難度不大。相比綠卡申請、親屬移民和政治庇護那邊漲幅就比較平和。

華人王女士最近考慮辦理投資移民，聽聞申請費用從3000多漲到1萬多。她表示，這是殺富濟貧嗎？即使投資移民的人比較有財力，但也不能這麼大的上漲幅度。如果花了錢真的像移民局說的，能增加審核人手提高辦事效率也就忍了，但如果花了錢，一樣要等很久才能拿到綠卡的話，這天底下還有比移民局更大爺的地方嗎？

也有人抱怨移民局獨大多年，從來只有移民局漲價，沒有申請者還價的餘地。華人祝先生說，這麼多年移民局接到的抱怨和訴訟還少嗎，但是誰讓你想移民美國，美國身份值錢，就只能要多少錢給多少錢。如果你不想要，一大堆人等著拿錢買還買不到呢。