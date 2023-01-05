暴風雨來襲 5日上午是高峰 山邊社區戒備

緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區嚴陣以待，預防泥石流再次衝擊。（記者楊青／攝影）

入冬以來最強大的一場風暴，在4日午間開始襲擊南加州 ，大部分地區有持續將近十小時的降雨和降雪 ，部分地區已發出黃色警報。洛杉磯縣巴沙迪那、杜瓦迪、格蘭杜拉等山邊社區嚴陣以待，杜瓦迪的Melcanyon社區沿街已放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊。洛縣公務部人員逐家提醒民眾，做好最佳的防洪防流準備。加州交通廳同時在當天發出未來24小時「不推薦旅行」的通告。州長紐森則發布加州緊急狀況通告，並要求有關部門為各地提供全力幫助。

根據國家氣象局天氣預報，南加州大部分地區將在4日（周三）下午至晚上出現持續的傾盆大雨，部分地方每小時降雨量可能達到1吋。本次暴風雨的高峰預計在5日（周四）上午出現。

大部分地區可能會有2至4吋的降雨，一些山區的降雨可能在未來24小時會達到4至8吋，高山地區在未來24小時内降雪可達1至2呎。因爲強大而持續的降雨，山區及近期火毀地區發生山洪和泥石流的可能性非常高，不僅山邊社區危險增加，附近城市的安全和交通也可能受到影響。

2017年曾遭到暴風雨和巨大泥石流影響的杜瓦迪Melcanyon社區，4日上午嚴陣以待，巨大的水泥擋泥板沿著山口和社區道路兩旁全部排開。洛杉磯縣工務局工作人員在當地挨家挨戶檢查居民的防洪準備工作，通知大家不要在道路兩旁停車和防止垃圾桶等障礙物，以便意外發生時救護車消防車以及大型清土車可及時通行。