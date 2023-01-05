我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

暴風雨來襲 5日上午是高峰 山邊社區戒備

記者楊青／杜瓦迪報導
緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區嚴陣以待，預防泥石流再次衝擊。（記者楊青／攝影）
緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區嚴陣以待，預防泥石流再次衝擊。（記者楊青／攝影）

入冬以來最強大的一場風暴，在4日午間開始襲擊南加州，大部分地區有持續將近十小時的降雨和降雪，部分地區已發出黃色警報。洛杉磯縣巴沙迪那、杜瓦迪、格蘭杜拉等山邊社區嚴陣以待，杜瓦迪的Melcanyon社區沿街已放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊。洛縣公務部人員逐家提醒民眾，做好最佳的防洪防流準備。加州交通廳同時在當天發出未來24小時「不推薦旅行」的通告。州長紐森則發布加州緊急狀況通告，並要求有關部門為各地提供全力幫助。

根據國家氣象局天氣預報，南加州大部分地區將在4日（周三）下午至晚上出現持續的傾盆大雨，部分地方每小時降雨量可能達到1吋。本次暴風雨的高峰預計在5日（周四）上午出現。

大部分地區可能會有2至4吋的降雨，一些山區的降雨可能在未來24小時會達到4至8吋，高山地區在未來24小時内降雪可達1至2呎。因爲強大而持續的降雨，山區及近期火毀地區發生山洪和泥石流的可能性非常高，不僅山邊社區危險增加，附近城市的安全和交通也可能受到影響。

2017年曾遭到暴風雨和巨大泥石流影響的杜瓦迪Melcanyon社區，4日上午嚴陣以待，巨大的水泥擋泥板沿著山口和社區道路兩旁全部排開。洛杉磯縣工務局工作人員在當地挨家挨戶檢查居民的防洪準備工作，通知大家不要在道路兩旁停車和防止垃圾桶等障礙物，以便意外發生時救護車消防車以及大型清土車可及時通行。

國家氣象局4日上午發出大型洪水警報，洛杉磯大部分地區洪水警報將從4日（周三）晚上生效至5日下午，橙縣洪水預警將於5日上午持續至下午。與此同時，南加州的濱海地區也進入危險狀況，海浪警報將從5日清晨6時持續至6日上午10時。海拔7500呎以上的山區，未來24小時降雪可達一至兩呎，6500至7500呎之間的降雪可能4至8吋，部分山區的風速可能高達每小時60哩。

緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊。（記者楊...
緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊。（記者楊青／攝影）
杜瓦迪的Melcanyon社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊，洛縣公務部...
杜瓦迪的Melcanyon社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊，洛縣公務部門人員逐家提醒民眾最好防洪準備。（記者楊青／攝影）
杜瓦迪的Melcanyon社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊，洛縣公務部...
杜瓦迪的Melcanyon社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊，洛縣公務部門人員逐家提醒民眾最好防洪準備。該地區2017年曾遭受大型泥石流衝擊，至今附近山體和植被尚未完全復原（記者楊青／攝影）
緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊。（記者楊...
緊鄰天使國家森林的杜瓦迪山邊社區沿街放置巨大擋泥板，預防泥石流再次衝擊。（記者楊青／攝影）

加州 降雪 洪水

上一則

投資移民大漲價 華人：這是殺富濟貧嗎？

延伸閱讀

灣區暴風雨 飛機轉降 大樹攔腰折斷

灣區暴風雨 飛機轉降 大樹攔腰折斷
4日午間至5日上午 入冬以來最強暴風雨襲南加

4日午間至5日上午 入冬以來最強暴風雨襲南加
暴風雪狂襲中西部、南方各州 3500萬人受影響

暴風雪狂襲中西部、南方各州 3500萬人受影響
皇后區社委會招新血 華人發聲維權好機會

皇后區社委會招新血 華人發聲維權好機會
教育總監訪法拉盛 亞裔學委批抽籤錄取

教育總監訪法拉盛 亞裔學委批抽籤錄取
暴風雨來襲 金山啟動應急措施 清下水道、發沙袋、監測低窪地區

暴風雨來襲 金山啟動應急措施 清下水道、發沙袋、監測低窪地區

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
曾經風頭一時無兩的特斯拉，股價2022年遭遇滑鐵盧，令許多投資者慘賠。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱特斯拉暴跌華人血虧20萬 要抄底嗎？

2022-12-30 15:20

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪