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加州屋主沒有房產抵押貸款 排在全美第3名

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州有近240萬房主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取材自iStock）
加州有近240萬房主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取材自iStock）

根據統計，在2021年加州有近240萬房主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款，在全國範圍內排名第三。

德州以290萬居首，其次是佛羅里達州的250萬，在加州之後，是紐約的170萬和賓州(Pennsylvania）的150萬。

但是，如果按照無抵押貸款業主的百分比排名，加州以33%的比例位列全國倒數第四。只有三個州和哥倫比亞特區的比例更小，其中華盛頓特區為24%，馬里蘭州為28%，科羅拉多州和猶他州均為30%。

此外，在計算了房主的開支，包括產業稅、保險和維護費用後，加州這些支出轉化為2021年無抵押貸款家庭的每月住房成本中位數為694元，在各州中排名第九。

加上抵押貸款，2021年加州的房屋平均成本為每月2523元，排名第三，僅次於華盛頓特區的2639元和夏威夷的2584元，是美國購房成本最高的地方之一。

在總成本排名中，僅次於加州的是新澤西州（New Jersey）為2458元，麻州（Massachusetts）為2323元。

在加州，儘管沒有抵押貸款的人不需要支付高昂貸款，但支付住房成本仍然很困難，一些已經還清房屋貸款的屋主，仍可能因其他導致現金流緊張的住房成本而承受財務壓力。

在2021年 ，17%的無貸款業主住房成本壓力大，因為他們將收入的30%或更多用於住房，這是全國第八高的水平。

在加州，無房屋貸款的家庭比還貸家庭支付的成本低72%，與路易斯安那州（Louisiana）和內華達州（Nevada）並列各州第三。

此外，加州的房屋擁有率徘徊在底部附近，僅有55%的居民擁有房屋，這一水平自2019年以來沒有變化。

加州 貸款 新澤西州

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