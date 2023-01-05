紐森宣布加州進入緊急狀態 聖荷西發撤離令

加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

面對可能是近年來最大的風暴 ，為了加強災害應變能力與速度，加州州長紐森（Gavin Newsom）4日上午宣布加州進入緊急狀態。

一連串強烈風暴已在灣區和北加州引發洪水、土石流、強風等災害。氣象局預測，4日到5日的風暴將造成更大的破壞，意味著停電和樹木倒塌的可能性更大。這場被稱為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）的風暴將襲捲幾乎整個加州沿岸，同時可能在內陸野火災區造成土石流。

州長辦公室緊急服務部主任沃德（Nancy Ward）4日上午說：「我們預測，這可能是過去五年來襲擊加州最大的風暴之一。」

國家氣象局氣象學家賈西亞（Brian Garcia）表示，這場風暴正按照他們早期測量的結果發展。

強風警報4日清晨生效

氣象局發布的強風警報已經在4日清晨4時開始生效。氣象局指出，各地區平均風速約每小時30哩，山區陣風最高可達每小時50哩，海拔1000呎以上山區陣風可達每小時60哩，沿海和山峰陣風每小時可達70哩。

賈西亞說：「這次風暴會先出現暖鋒，再出現冷鋒，冷鋒出現後雨勢會加大，陣風也會吹得更猛烈。」

由於土壤已經因為之前的暴風雨吸滿水分，提高樹木倒塌的可能性，電線可能被倒塌的樹木擊中造成停電。賈西亞說：「民眾應該避免待在戶外樹林裡。可能的話，風雨期間最好留在家中和較低的樓層，並遠離窗戶。如果要開車，務必要加倍小心。」

太平洋瓦電（PG&E）表示，他們4日有近2900名員工待命，負責恢復供電和因應緊急情況。太平洋瓦電發言人沙基席恩（Tamar Sarkissian）表示，聖荷西4日上午10時37分有1萬4507名用戶停電，包括聖荷西州大校園。此外，東灣有1169名用戶停電，中半島有845戶，北灣有704戶，舊金山有207戶。

聖荷西3日晚上已預先針對野狼溪（Coyote Creek）、瓜達路佩溪（Guadalupe Creek）潘尼田西亞溪（Penetencia Creek）等地區發布緊急撤離令，因為溪水可能快速上漲溢出河床。

新上任的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）發出聲明說：「聖荷西正在採取進一步預防措施保護居民，特別是最脆弱的無家可歸者。」

舊金山灣區連續第二周出現航空旅行的嚴重干擾，這次舊金山國際機場 SFO首當其衝。

舊金山機場取消74航班

截至周4日中午，為迎接一場大規模風暴做準備，這家灣區最大的機場有70多個航班被取消，該地區將承受強風和暴雨的襲擊。但這次與風暴有關的航班取消，與上周西南航空公司的崩潰所造成的破壞程度相比，規模較小。上周，西南航空曾有數百個航班被取消，主要發生在屋崙和聖荷西。

天西航空（Skywest Airlines）是一家在舊金山經營飛航據點的地區航空公司，在舊金山國際機場被取消的74個航班中，該公司就有49個。SFO周三有7%的到達和出發航班被取消。

周三全國各地取消的航班中，SFO約占十分之一。發言人雅克（Doug Yakel）說，從舊金山機場起飛的旅客，應該在抵達機場前登記一下其航空公司的航班提醒。

上周因西南航空公司的內部崩潰受到打擊尤其嚴重的聖荷西和屋崙的機場，這次基本上沒有受到幹擾。屋崙國際機場（at Oakland International Airport）只有6個航班被取消，而聖荷西國際機場（Mineta San Jose International Airport ）有14個航班被取消。