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華人湧入 LAX增CDC新冠快篩站

編譯組／綜合報導
聯邦疾管中心在洛杉磯機場新設XpresCheck快篩站。圖為舊金山的XpresCheck快篩站。（本報資料照片）
聯邦疾管中心在洛杉磯機場新設XpresCheck快篩站。圖為舊金山的XpresCheck快篩站。（本報資料照片）

聯邦疾病管制中心（CDC）自2021年9月陸續在舊金山、西雅圖、紐約、華府、亞特蘭大等空運樞紐開設專屬篩檢站，名為XpresCheck的快篩點負責追蹤新冠病毒的亞型與變異株，隨著中國解除清零政策，加州開始湧現大批華裔旅客，CDC決定在洛杉磯國際機場（LAX）新增XpresCheck快篩站，以追蹤源自中國的可能新型新冠病毒。

計劃名為「Traveler Genomic Surveillance」，並非強制，而是由工作人員在旅客入境前邀請自願參加，事後也不會追蹤參加者的去處，但整體來說，已經使得美國的防疫預警獲得兩周的啟動時間。以Omicron亞型為例，該計畫早就發現它的存在，並得以預先分析BA.2與BA.3病株的特性，對後續防疫工作貢獻良多。

鑒於中國過去三年近乎鎖國的防疫政策，外界對其內部的新冠病毒演變所知甚少，因此隨著中國旅客的大量來美，疾管中心在洛杉磯機場新增篩檢點顯得特別重要。專家接受洛杉磯時報訪問時強調，正因為外界對中國疫情演變幾乎一無所知，因此洛杉磯機場的快篩站才顯得更加重要，因為能夠增加防疫緩衝期。

雖然疾管中心已經要求，中國旅客登機前都必須驗證為新冠陰性，但是感染初期的錯誤率高達30%至70%，因此難以避免新型病株傳入美國，造成另一波染病高峰，疾管中心在洛杉磯機場增設XpresCheck快篩站的出發點正在此處，透過特定航班的五人一組快篩樣本，提前發現是否有新病株出現。

同時，「Traveler Genomic Surveillance」還計畫擴大分析範圍，除了現有的機場自願快篩站，還將抽檢班機上廁所的汙水，畢竟長途航班，每個人都可能用到廁所，抽檢汙水更能掌握新冠病毒動態。澳洲人員對澳洲航空（Qantas Airways）航班的相關測試已經顯示，此一作法更為有效，因此美國也可望跟進。

洛杉磯國際機場 防疫 澳洲

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