中國疫情猛 包機出國熱

包機客人會要求飛機上的工作人員全程戴口罩，而他們自己也會做好防護。（檔案圖）

中國疫情 兇猛，忙壞了包機業者。即使今年包機價格較去年上漲30%，但是不少有實力的中國遊客迫切需要包機，最好是一兩天就能起飛離開中國那種，也有海華包機希望盡快接中國父母來美。同時1月8日後，美國飛中國的包機服務不需要地方接收函和國務院 的批准，也有海外華人 開始問詢春節過年回家的包機服務。一時間包機業者要全球調動飛機，來滿足中國客人的需求。

華人包機業者Karena謝表示，以往只是每周會有人問詢包機服務，最近問詢數量一下子增加好幾倍。因為中國疫情蔓延很快，現在中國客人包機關鍵詞就是一個「急」字，他們問詢的第一句話就是「什麼時候能飛？一兩天內能不能飛？」，只要回答有飛機，多數客人會馬上付錢轉天就想飛。也有客人已支付好定金，就等拿到更新護照就飛。這些中國客人包機多數是全家一起飛，或和不同姓氏的親友同一個飛機。

這些客人會要求飛機上的工作人員全程戴口罩，而他們也會做好防護。對於乘客到美國的行程，她表示，如果客人沒有特別要求，就不會介入，通常這些客人在美國都有親朋或有房子。而海外華人也是希望盡快接中國父母來美，躲開洶湧的疫情傳播。還有的是中國家裡的老人病危，華人急需一兩天之內包機回中國。1月8日後包機不再有接收函等限制，那些往來中美旅遊和商務的包機客人也會回歸。

對於這波熱潮，Karena謝表示，現在沒有2020年初時美國華人急著回中國那波包機火爆，當時可是上百人高價搶飛機。現在中美機票沒有之前那麼難買，只有那些害怕民航飛機陽性客人太多的客人，才會花大價錢包機來美國，現在他們基本每周飛一兩班。