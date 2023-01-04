中國陽人會播毒？ 僑民各有感受

南加華人擔心中國來旅客傳播新冠病毒。（資料圖片）

中國自2022年末對疫情 管控全面放開後，部分南加華人 很擔心2020年爆發的疫情重現。近日，有華人朋友圈發帖，稱有親屬從中國到達後，因感染病毒呈現陽性導致全家感染，痛苦難耐。部分華人居民尤其關心社區來自大陸的人士是否出現染疫症狀，也有醫師建議為避免意外，要做好必要防護。

流行病專家表示，不必過於擔心，目前尚沒有證據顯示來自中國的毒株更強。為了避免可能感染，建議大家在人群聚集地方戴好口罩、保持安全距離。而為避免可能出現重症及死亡，提醒要接種疫苗 及加強針。

南加華人社群媒體朋友圈，近日有人發帖或轉貼，稱一位友人的鄰居，日前剛從中國來美。由於工作關係，這位鄰居經常來往中美之間。據鄰居說，在中國上飛機的時候，絕大部分乘客都染疫，檢測呈陽性，都在咳嗽。但是機場工作人員給的檢測結果都是陰性。如此情況，這位鄰居返美後，還到超市買菜。這種情況，現在多有發生。美國是1月5日才施行對來自中國旅客檢測，提醒大家做好預防，出門一定要戴好口罩。

另有華人說，在美一位華女及家人已經中招！而且一再提醒千萬不要與剛從中國來的人近距離接觸。發帖稱，華女的父母自2022年12月18日從中國來美，到達當天她的父母是陽性。她當天晚上就被感染，感覺不舒服差點暈倒。這位華女家裡成員從來沒有感染過新冠肺炎，此次因為父母從中國來，全家陽了而且反應很嚴重，嗓子疼得說不出話，噁心全身無力。聽她父母說，來美時飛機上很多乘客都咳嗽不停。

雖然很多華人關心疫情是否因中國旅客來美重新加重，但也有部分人士認為散布此類消息不負責任。有華人表示，美國在大面積接種疫苗，以及很多人都感染過新冠病毒，也有了相當的免疫力。即使再感染，症狀也相對中國來的人較輕。坊間傳說有華女及家人感染，或許沒有接種過疫苗，而且即使感染，每個人症狀也都不相同。所以不能拿一個感染病例，就用來證明來自中國的毒株感染力更強。所以發帖消息根本不靠譜，屬於帶節奏，大家就當成笑話來看吧。

南加僑社廖女士表示，雖然還是對可能出現2020年病毒擴散的情形有些擔心，但擔心的程度並不大，主要還是對美國防疫措施及美國疫苗功效的信心。即使在美國發生新冠肺炎疫情最嚴重的時候，聽到周邊感染者重病死亡者並不多，死者中多數也是年長者或患基礎病者。目前，她已經接種了所有需要注射的疫苗，所以感覺較安心。

資深醫師鄭卓漢提醒大家還是要小心防護，因為中國方面對疫情感染數據詳情並不透明，也沒有說明是何種毒株，到底有多少人感染，現在世界很多國家都採取措施，對中國旅客檢測及出台限制辦法。為了避免發生意外，還是要多加必要防護，避免感染。

華裔流行病專家黃重德表示，根據聯邦疾病防治中心說法，最新在美國出現新冠病毒XBB亞變種感染病例正在增加，但感染者重病住院的不多，主要是對人體上呼吸道感染，死亡率低。同時表明，來自中國的新冠病毒毒株並沒有太強，所以大家尚不必擔心。由於新出現的XBB亞變種病毒感染力強，為了避免感染，提醒大家在人群聚集地方戴好口罩，保持安全距離，為了避免可能出現重症或死亡，建議接種疫苗或加強針。