專家建議：新年理財 分散通膨風險 多元化投資

很多人喜歡在一年之始制定計畫，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計畫。（檔案照）

新年新計畫，很多人喜歡在一年之始制定計畫，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計畫。財務專家們分享多個省錢理財建議，讓大家多元化投資 、理財和預算開支，來分散通膨風險，同時從小處來開源節流。

1.轉向高收益的在線儲蓄 帳戶，理財專業人士一直呼籲大家要有一筆大約維持三個月到一年基本開支的應急基金。在這方面華人多數表現優異，不少人手頭都有一定的餘錢，如擔心投資風險，可將錢放入那些高收益的在線儲蓄帳戶，如Capitalone是3.3%的利息。在線儲蓄帳戶比傳統銀行的儲蓄賬戶在利息方面更有優勢。

2.今年可為401(k)退休計畫投入更多，2023年開始，個人可向401(k)最高放入2萬2500元，比去年高2000元。專業人士建議，最大化將餘錢放入退休帳戶，如不能最大化，也要和公司匹配比例一致。

3.考慮購買I-Bonds，財務規畫師Autumn Campbell建議，如果在應急基金之外還有額外儲蓄，可能值得考慮購買I-Bonds。 這些支付的利率往往是銀行利率的兩倍多，目前大概是6.89%，而目前具有競爭力的銀行利率也不過3%左右。I-Bonds不僅在Treasure Direct網站可購買，在Fidelity的投資帳戶也可購買。

4.房屋淨值創歷史新高。如可以，放棄私人抵押貸款保險 (PMI)。如果因為首付不到20%而為房屋支付PMI，請考慮對房屋進行評估，看看價值是否升值到資產淨值超過20%的程度。取消PMI付款將節省大量資金。房地美(Freddie Mac)估計，大多數借款人每借入10萬元，每月需支付30至70元的PMI保費。

5.通貨膨脹猖獗。如可以，不要買車或旅行。通貨膨脹推高某些東西的成本，尤其是汽車、旅行和食品。據美國勞工統計局(BLS)的數據，從2021年9月到2022年9月，機票價格上漲42.9%。Car and Driver報告稱，去年12月的平均汽車價格從去年春季的4萬元上漲至4萬7000元。由於機票、酒店、餐飲和汽油價格上漲導致旅遊成本更高，考慮與朋友和其他家庭一起旅行，並分攤Airbnb或小木屋費用，是不錯選擇。

6.更換保險公司，更換汽車和保險，它每年可能節省數百元。如果有良好的駕駛紀錄，可向保險公司要求折扣，同時也可將汽車和房屋綁定獲得優惠，或擁有某些團體(如教師、軍人、校友)等會員資格，向保險公司諮詢有關折扣信息。

7.控制各種會員費的開支，根據C+R Research報告，涉及到手機、網路、電影流媒體應用程序會員等每月費用時，美國人在2022年每月平均花費213元。是時候削減你沒有充分使用的會員支出，每月因此節省100元或更多資金用於儲蓄或投資。