我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

專家建議：新年理財 分散通膨風險 多元化投資

記者張宏／洛杉磯報導
很多人喜歡在一年之始制定計畫，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計畫。（檔案照）
很多人喜歡在一年之始制定計畫，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計畫。（檔案照）

新年新計畫，很多人喜歡在一年之始制定計畫，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計畫。財務專家們分享多個省錢理財建議，讓大家多元化投資、理財和預算開支，來分散通膨風險，同時從小處來開源節流。

1.轉向高收益的在線儲蓄帳戶，理財專業人士一直呼籲大家要有一筆大約維持三個月到一年基本開支的應急基金。在這方面華人多數表現優異，不少人手頭都有一定的餘錢，如擔心投資風險，可將錢放入那些高收益的在線儲蓄帳戶，如Capitalone是3.3%的利息。在線儲蓄帳戶比傳統銀行的儲蓄賬戶在利息方面更有優勢。

2.今年可為401(k)退休計畫投入更多，2023年開始，個人可向401(k)最高放入2萬2500元，比去年高2000元。專業人士建議，最大化將餘錢放入退休帳戶，如不能最大化，也要和公司匹配比例一致。

3.考慮購買I-Bonds，財務規畫師Autumn Campbell建議，如果在應急基金之外還有額外儲蓄，可能值得考慮購買I-Bonds。 這些支付的利率往往是銀行利率的兩倍多，目前大概是6.89%，而目前具有競爭力的銀行利率也不過3%左右。I-Bonds不僅在Treasure Direct網站可購買，在Fidelity的投資帳戶也可購買。

4.房屋淨值創歷史新高。如可以，放棄私人抵押貸款保險(PMI)。如果因為首付不到20%而為房屋支付PMI，請考慮對房屋進行評估，看看價值是否升值到資產淨值超過20%的程度。取消PMI付款將節省大量資金。房地美(Freddie Mac)估計，大多數借款人每借入10萬元，每月需支付30至70元的PMI保費。

5.通貨膨脹猖獗。如可以，不要買車或旅行。通貨膨脹推高某些東西的成本，尤其是汽車、旅行和食品。據美國勞工統計局(BLS)的數據，從2021年9月到2022年9月，機票價格上漲42.9%。Car and Driver報告稱，去年12月的平均汽車價格從去年春季的4萬元上漲至4萬7000元。由於機票、酒店、餐飲和汽油價格上漲導致旅遊成本更高，考慮與朋友和其他家庭一起旅行，並分攤Airbnb或小木屋費用，是不錯選擇。

6.更換保險公司，更換汽車和保險，它每年可能節省數百元。如果有良好的駕駛紀錄，可向保險公司要求折扣，同時也可將汽車和房屋綁定獲得優惠，或擁有某些團體(如教師、軍人、校友)等會員資格，向保險公司諮詢有關折扣信息。

7.控制各種會員費的開支，根據C+R Research報告，涉及到手機、網路、電影流媒體應用程序會員等每月費用時，美國人在2022年每月平均花費213元。是時候削減你沒有充分使用的會員支出，每月因此節省100元或更多資金用於儲蓄或投資。

8.把錢裝入信封的現金填充(cash-stuffing)法，制定現金預算並堅持下去。使用現金比信用卡更對花費數字有真實感。使用現金，真正考慮花費時的成本。至於那些生活必需品，可使用價格追踪軟件，了解何時購買最划算。

通膨加重旅遊成本，專家建議旅遊可與朋友和其他家庭同行。(本報檔案照)
通膨加重旅遊成本，專家建議旅遊可與朋友和其他家庭同行。(本報檔案照)

儲蓄 保險 投資

上一則

玫瑰花車遊行 北一女獲喝采不斷

延伸閱讀

過節送禮金給小孩 有方法

過節送禮金給小孩 有方法
中國專家：不必過於擔憂XBB毒株二次感染

中國專家：不必過於擔憂XBB毒株二次感染
新年5步驟理財 第1步先查帳戶這個數字

新年5步驟理財 第1步先查帳戶這個數字
加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素

加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素
別管通膨了 英國民眾砸錢看演唱會和音樂劇不手軟

別管通膨了 英國民眾砸錢看演唱會和音樂劇不手軟
通膨重創中產家庭 比低收入戶還慘

通膨重創中產家庭 比低收入戶還慘

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世