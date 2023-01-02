大批陽人恐壓境 美華社憂首當其衝

中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

中國12月7日清零政策硬著陸，並計畫從新年1月8日開始全面開放國際旅行，美中兩地機票一夜之間漲起來，返中與來美人數雙雙暴增。面對中國來美人潮，令華洋民眾擔心，中國在無準備情況下取消清零政策，導致近期疫情 哀鴻遍野，不排除變異病毒隨外來人潮帶出國門，讓美國入冬以來有所抬頭的疫情雪上加霜。而如果2020年春節期間病毒外洩悲劇重演，包括南加州聖蓋博谷在内的全美華人 聚居區將首當其衝受害。

社群媒體對中國突然取消清零政策以來當地疫情的報導，令南加州不少華人表示心驚。不願透露姓名的華人們表示，美國各地華人聚居地區，都將是中國來美華人的主要落腳點，比如南加州聖蓋博谷、紐約、舊金山等，可以想象中國訪客入境之後走親訪友，到餐館聚餐吃飯，參加各個同鄉會和僑團活動，病毒傳播的可能性可想而知。更可怕的是，如果病毒產生變異，即便是已打過美國疫苗的民眾，是否能安全抵擋，完全是未知數。

亞凱迪亞一位華人表示，中國12月7日在沒有採取任何措施下解封，是對全中國人民的不負責任；現在定1月8日開放國際旅遊，這是對全世界的再一次不負責任。

不過也有民眾對中國民眾在疫情期間的清零政策下的處境表示同情，相信此次開放至少為中國來美人士提供正常人的生活狀態，從人道主義角度，應該表示歡迎。

但更多民眾認為，疫情應該與感情和政治分開，尤其是奪去全球數千萬生命的大規模疫情，應該以科學作為考量基準。無論如何，保護自己都是最重要。不少華人表示，中國此時開放旅遊非常不明智，也是對世界不負責任的做法。一個政府在自己的國家實施怎樣的疫情政策可以關起門來，但如果危害世界，非常不應該。

面對中國突然取消對疫情的管控，日本和韓國已率先宣布對中國入境旅客實施核酸檢測，陽性者實施隔離。洛杉磯 一對正在義大利旅行的華人夫婦表示，他們上月28日剛下飛機就看到米蘭衛生部的消息，稱從中國飛來的兩架航班近半數旅客的新冠檢測呈陽性，兩航班一架來自北京，一架來自上海。義大利海關稱，從未遇到這種情況。義大利28日宣布開始對中國入境旅客強制檢疫。

洛杉磯一位華人作家表示，她的友人前些時候千辛萬苦過了好多關卡才回到上海，在上海待了三個月陪伴老媽，門都不敢出，沒想到國內取消防疫管控，她和家人馬上中招。上周，這位朋友和家人「陽著坐飛機回到洛杉磯」。這位華人告訴她的作家朋友，國內現在到處都是「大羊小羊」，周邊親友幾乎沒有不染疫的，飛機上的空姐也是咳咳咳的，許多人帶著病毒回美都不知道，所以大家出門要特備注意防護。

美國28日也發文表示，從新年1月5日開始對中國大陸、香港和澳門入境美國的旅客，包括從第三國轉機來美的旅客，無論國籍，都需要提交陰性證明。

華洋民眾對美國的此一措施表示歡迎，但也同時擔心該措施實施之前，已有大批「羊」進入美國。

目前中國的疫情導致的傷害的嚴重性，洛杉磯許多華人感同身受。格蘭杜拉李先生表示，他的母親在主要負責中國領導人健保的北京醫院行醫近半個世紀，但12月19日在染疫住院一天半後過世；洛杉磯海女士表示，她的婆婆上周在武漢從測出染疫住院到過世，僅三天；橙縣一位華人說，就是過去一周，他的父親和舅舅在兩天内相繼去世。北加州一位華人在同學群中表示，他的老母親染疫不及送醫就在家中去世，因為他和弟弟都在美國，只能在小學校友群中徵召四位義勇人士，希望幫忙將其母的大體抬到殯儀館，因為這段時間逝世的人太多，當地殯儀館來不及處理。