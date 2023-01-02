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加州彩券創歷史 去年誕生125名百萬富翁

記者朱敏梓／洛杉磯報導
11月8日，洛杉磯艾塔迪那 (Altadena)開出價值 20億4000萬元的勁球（Powerball）大獎。（記者朱敏梓／攝影）
11月8日，洛杉磯艾塔迪那 (Altadena)開出價值 20億4000萬元的勁球（Powerball）大獎。（記者朱敏梓／攝影）

2022年可以說是加州彩券歷史上「最重要的一年」，創下了新的歷史紀錄，不僅開出了創紀錄的20億4000萬元勁球（Powerball）頭獎，更是有至少125位加州人，在這一年成為了百萬富翁。

就在11月初，價值20億4000萬元的勁球（Powerball）在洛杉磯艾塔迪那 (Altadena) 的Joe's Service Center售出，該頭獎是迄今為止贏得的最大彩票頭獎，超過了2016年三位勁球持票人贏得的15億8600萬元獎金。中獎者如果按照29年（共30期）分批領取，將能拿走總額20億4000萬元的獎金，但如果選擇一次性現金支取，則可以拿到9億9700萬元。出售這張獲獎彩票的商家也因此獲得100萬元獎勵。

這並不是唯一的獎項，這位幸運兒實際上是125位百萬富翁的贏家之一：

1月份，位於沙加緬度（Sacramento）的一位居民購買勁球彩票贏得了3億1630萬元，莫雷諾谷（Moreno Valley）則開出了1300萬元的超勁樂透( SuperLotto Plus）中獎彩券，位於聖費南度谷伍蘭岡（Woodland Hills）的一個幸運兒贏得了「兆彩」（Mega Millions）4億2600萬元大獎。

4月，超勁樂透( SuperLotto Plus）在聖地牙哥（San Diego）開出了3800萬元彩券，6月在奧克斯納德（Oxnard）的一個人用同樣的彩票贏得了2700萬元。

10月，一位聖荷西 (San Jose)的居民通過「兆彩」贏得了2億5100萬元，在11月沙加緬度又誕生了一位4100萬元的「超勁樂透」中獎者。

在這些中獎者中，不乏有一些「無心插柳柳成蔭」的幸運兒，在洛杉磯縣，一名女士聲稱她在泰山那 (Tarzana) 的Vons超市樂透販賣機誤買了一張200X的彩券。 中獎者LaQuedra Edwards說，彷彿有人推了她一把，讓她按了一個她不想要的按鈕，那次意外的推動變成了一張價值1000萬元的中獎彩票。

樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）2022年最後一期6億8500萬元頭獎落空後，2023年1月3日第一期的頭獎彩金預估可達7億8500萬元，不知道這次的幸運兒是否又將在加州誕生，讓人拭目以待。

勁球 加州 洛杉磯

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