4匪劫豪宅 華人夫婦被捆數小時

位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

聖瑪利諾 市（San Marino）30日晚一棟豪宅發生入室持槍搶劫案。一對老夫婦在家中被洗劫一空，他們被繩子綁住不得動彈數小時。據社區知情者透露，受害人是華裔 醫師。

根據聖瑪利諾市警局，當天晚上約9時，位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。四名頭戴滑雪 遮臉帽的劫匪，撬開上鎖的落地玻璃門（french door），進入住宅內。劫匪持槍恐嚇這對老夫婦躺在前門附近，並搜刮屋內財物一個半小時。

更狡猾的是，四名劫匪當時切斷了屋內與外界所有聯繫，包括電話線、網路、攝像頭等設備。他們於10時30分離開。

劫匪離開時並未鬆綁那對老夫婦。其中男受害者艱難地爬到車庫，尖叫著求救，鄰居聽到呼喊聲後趕到現場解救了他們。而這時已經是深夜12時30分。

這對老夫婦受輕傷，警方仍在對這起搶案進行調查。

民眾如有線索，可聯繫Ruiz警探：626-300-0726，或可匿名提供線索：800-222-TIPS，或上網：https://www.lacrimestoppers.org/

這條Oak Lane1700號街區上的房屋均為豪宅，根據房產網站Redfin的預估，每棟房屋市場價均在500萬以上。