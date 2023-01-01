我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨年夜豪雨成災 金山101高速路關閉 雨量逼近173年紀錄

直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

4匪劫豪宅 華人夫婦被捆數小時

記者王若然╱聖瑪利諾報導
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）
位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。（谷歌地圖）

聖瑪利諾市（San Marino）30日晚一棟豪宅發生入室持槍搶劫案。一對老夫婦在家中被洗劫一空，他們被繩子綁住不得動彈數小時。據社區知情者透露，受害人是華裔醫師。

根據聖瑪利諾市警局，當天晚上約9時，位於Oak Lane1700號街區的一棟住宅內，發生持槍入室搶劫。四名頭戴滑雪遮臉帽的劫匪，撬開上鎖的落地玻璃門（french door），進入住宅內。劫匪持槍恐嚇這對老夫婦躺在前門附近，並搜刮屋內財物一個半小時。

更狡猾的是，四名劫匪當時切斷了屋內與外界所有聯繫，包括電話線、網路、攝像頭等設備。他們於10時30分離開。

劫匪離開時並未鬆綁那對老夫婦。其中男受害者艱難地爬到車庫，尖叫著求救，鄰居聽到呼喊聲後趕到現場解救了他們。而這時已經是深夜12時30分。

這對老夫婦受輕傷，警方仍在對這起搶案進行調查。

民眾如有線索，可聯繫Ruiz警探：626-300-0726，或可匿名提供線索：800-222-TIPS，或上網：https://www.lacrimestoppers.org/

這條Oak Lane1700號街區上的房屋均為豪宅，根據房產網站Redfin的預估，每棟房屋市場價均在500萬以上。

聖瑪利諾 滑雪 華裔

上一則

為睹盧山真面目 花車迷冒雨排90分鐘

下一則

暴風雨襲加州 15號高速公路部分路段封閉

延伸閱讀

聖瑪利諾豪宅搶劫案 老夫婦被捆綁數小時

聖瑪利諾豪宅搶劫案 老夫婦被捆綁數小時
今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」

今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」
明星史塔龍南加新購豪宅9個月就要賣 可望賺400多萬

明星史塔龍南加新購豪宅9個月就要賣 可望賺400多萬
黃磊一家過聖誕 多多顏值又登峰 林峯妻子曝光豪宅

黃磊一家過聖誕 多多顏值又登峰 林峯妻子曝光豪宅
李亞鵬全家「陽過」康復曬抱娃照 網友羨慕北京豪宅

李亞鵬全家「陽過」康復曬抱娃照 網友羨慕北京豪宅
洛市豪宅交易稅法案違憲？2協會提告要求廢除

洛市豪宅交易稅法案違憲？2協會提告要求廢除

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36

超人氣

更多 >
孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」
免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅

免費取貨？刷單新詐騙…華人管理員成替罪羊 收死亡威脅
36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例
蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮
習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易

習近平新年賀詞喊團結：防疫新階段 每個人都不容易