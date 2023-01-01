暴風雨襲加州 15號高速公路部分路段封閉

暴風雨侵襲加州，部分地區積水嚴重。（美聯社）

洛杉磯時報報導，加州 的2022年，在濕熱風雨中度過。創紀錄的降雨淹沒舊金山灣區 道路，南加州在一些山火區發布與降雨有關的警告。預計2日、4日將出現更強大的暴風雨，民眾需小心提防。

奧克斯那（Oxnard）國家氣象局氣象學家斯威特（David Sweet）表示，洛杉磯市中心，降雨從31日下午4時至晚上10時，陣風達到每小時25至30哩，部分地區會出現道路積水與局部洪水。

他說，這波風雨在洛市中心，造成一吋降雨量，山區降雨量達三吋，陣風可達時速60哩。

相關單位自當天上午11時30分開始，對洛縣 北部部分地區發布疏散警告，包括修斯湖（Lake Hughes）和羚羊谷（Antelope Valley）2020年遭受山貓野火影響的區域等。

加州交通廳表示，自31日中午開始，15號高速公路從橡樹山路（Oak Hill Road）到聖伯納汀諾縣熊谷路（Bear Valley Road）雙向車道關閉。

在橙縣地區，由於有可能發生泥石流，相關單位在2020年受邦德大火（Bond Fire）影響的地區，Silverado Canyon和Williams Canyon居民發出疏散警告。

這波風暴已在北加州部分地區造成災情。蒙特利（Monterey）國家氣象局氣象學家賓加曼（Brooke Bingaman）說，灣區居民一日間，歷經一至三吋降雨，部分地區土壤飽和，導致道路淹沒，樹木倒下。

根據統計，舊金山市中心從30日午夜至31日下午3時，降雨5.33吋，打破2005年單日降雨2.12吋紀錄，是有紀錄以來第二高的單日降雨。

在洛縣地區，預計元旦當天風雨消退，2023年第一天將是晴朗乾燥，溫度60度的舒適天氣，玫瑰花車遊行也將於三年來首次在周一舉行，沒有新冠肺炎相關限制。

國家氣象局表示，2日晚間將出現另一場暴風雨，可能持續至3日（周二），4日還有另一場更強大的暴風雨襲擊該區，「此風暴系統看起來，將非常令人印象深刻。」