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孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

記者邵敏／洛杉磯報導
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

最近一段時間，南加洛杉磯地區再次面臨兒童感冒藥短缺，焦慮的華人家長遍尋各大藥房找不到藥物。不久前，這樣的局面曾經發生過，就連藥劑師的孩子生病也買不到藥，「很恐怖，到處都沒有藥，我從來沒有見過這種情況。」

洛縣一家大型綜合醫院的華人藥劑師陳女士表示，兒童感冒藥最近嚴重短缺，她回憶說同樣的場景不久前曾經出現過。一個月前的感恩節假期，陳女士六歲的女兒發燒、咳嗽、嗓子痛，經醫生診斷是感冒，需要及時服用兒童感冒退燒藥。

陳女士趕緊讓丈夫去家附近的藥房買藥，「老公找了天普市幾家CVS店，都沒有藥，我當時第一反應是不可能，大概他找不到，我就自己出去買。」陳女士沒有想到，每家藥房的貨架上都空空如也，「真的一瓶退燒藥都沒有，很恐怖，我從來沒看過這種情況。」陳女士說最初不相信普通的兒童感冒藥會缺貨，「我還以為可能藥房員工少，沒時間把感冒藥擺放到貨架上，但問了工作人員，確定就是沒有藥。」

奔波各大藥房都找不到藥，陳女士試著上網購買，但讓她失望的是，亞馬遜網站上同樣顯示兒童感冒藥缺貨，需等待一周才能補貨，其他藥房網站也都顯示無貨。她回想當時的場景，表示非常無奈，「孩子一直在發燒咳嗽，我們不能繼續等下去。」

陳女士是擁有多年臨床經驗的藥劑師，她當下決定讓孩子服用大人的感冒藥，「大人藥物劑量和孩子的不一樣，我就把成人泰諾切成小片讓孩子服用。雖然知道不科學，但實在沒辦法。」不過她不推薦其他家長使用這種方法，因為普通民眾不熟悉藥理知識，容易造成傷害。同時，陳女士還去中藥房購買枇杷膏，用來緩解孩子嚴重的咳嗽症狀。

作為醫院藥劑師，為何孩子生病也買不到感冒藥？陳女士表示，醫院與藥房的藥物供應商不同，主要為醫院就診病人服務，「雖然我是醫院藥劑師，但不能隨便開藥，中國醫生可以在醫院為自己和家人開藥，但美國不能這樣操作。」

陳女士同時指出那段期間，她供職的醫院開會討論，準備大量進貨泰諾等感冒藥，以備藥物短缺的不時之需。她分析市場上缺藥的原因，「我覺得是今年流感季節，多種病毒同時攻擊，太多人需要，因此造成供不應求。」

兒童感冒藥嚴重短缺的現象，聖誕假期再次出現，12月27日洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）的幾家CVS店，貨櫃上都是空的，而且各大藥房網站也顯示無貨。有網友指出，除了最近當地患者激增的原因之外，中國正面臨疫情嚴重的局面，因此代購成箱的搶退燒、咳嗽藥，很多華人也給親朋好友寄藥，這是目前藥物短缺的另一個原因。

亞馬遜網站上顯示兒童感冒藥無貨。（網站截屏）
亞馬遜網站上顯示兒童感冒藥無貨。（網站截屏）

華人 洛縣 亞凱迪亞

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買不到藥 可用物理降溫等方法 先幫孩子緩解症狀

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