買不到藥 可用物理降溫等方法 先幫孩子緩解症狀

12月27日亞凱迪亞市的一家CVS藥房，兒童退燒藥嚴重短缺。（記者邵敏／攝影）

南加洛杉磯 地區最近兒童感冒藥嚴重短缺，各大藥房、網站都顯示售罄，急需用藥的華人 家長焦慮萬分。一些建議可以給人們提供參考，比如加入當地家長群尋求幫助；諮詢藥劑師是否有其他藥物選擇；使用物理降溫、鹽水噴鼻劑和鼻塞加濕器等，盡量讓孩子體感舒服些。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人媽媽Rachel，12月27日整理藥箱時發現家中的兒童感冒藥都已過期，她準備再買幾瓶以備不時之需，但沒想到去附近的CVS藥房一看，貨櫃上竟然都是空的。同時各大藥房網站，包括Costco、Walmart、Walgreens、Ralphs都顯示沒貨。

Rachel趕緊與微信家長群的媽媽們交流，根據其他家長的陳述，兒童感冒藥物缺貨幾天前就已經開始，大家都在抱怨買不到藥。群裡一名媽媽正著急萬分，因為孩子在發高燒，但到處買不到退燒藥，另一位熱心家長表示自己備有兩瓶，可以分一瓶給生病的孩子。

兒童感冒藥短缺不僅出現在洛杉磯地區， 根據相關報導，因為正值流感 嚴重季節，美國、加拿大和歐洲的一些地區都在面臨兒童藥物短缺問題，藥店貨架同樣空空如也，抗生素供應也在減少。一些藥店早在幾周前就開始限制顧客的購買量，確保每位需要的患者能買到藥物，但情況似乎並不樂觀，兒童感冒藥的短缺情況已持續多日，並未得到改善。

對於急需藥物、但苦於買不到的家長來說，有幾點建議或許可以提供幫助。首先，考慮加入當地的家長群。俗話說人多力量大，家長群的成員會在群組中分享信息，指出哪些地方還有庫存藥品，甚至急需用藥時，一些家長也願意分享自己的藥物，以解燃眉之急。

美國兒科學會傳染病委員會主席Sean O’Leary指出，父母應避免給孩子服用泰諾（ Tylenol）和布洛芬（Ibuprofen）以外的感冒藥，因為其他藥物效果不佳。他建議，父母可以使用一些方法讓孩子體感舒服些，包括物理降溫、使用鹽水噴鼻劑和鼻塞加濕器，緩解症狀。

明尼蘇達大學（Minnesota College）藥學院教授 Stephen Schondelmeyer 表示，製藥商正在努力滿足市場需求，但供應短缺可能會持續長達一個月。他建議，如果父母難以在藥房找到兒童泰諾和布洛芬時，應向藥劑師諮詢有無其他選擇。藥劑師可以指導父母，如何將成人劑量的退燒藥和止痛藥減少，並壓成兒童劑量，但父母切勿嘗試自己這樣做。