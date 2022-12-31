950元重罪門檻擬議降至400元 66區眾議員提案修正47號提案

華人業主表示自己的便利店裡每天都會發生十幾起盜竊案。（本報檔案照）

自從2014年加州 通過第47號提案（Prop 47）後，民眾怨聲載道，認為該法案變相助長了偷竊和搶劫之風。代表洛杉磯 縣托倫斯等南灣地區的第66區眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）近日提出AB23法案，希望通過該項法案來修正備受爭議的第47號提案。

該提案擬將重罪處罰的金額門檻從目前的950美元降低至400美元或更少。村土康郎表示，如果AB23法案順利通過，加州的刑事司法系統會恢復一些平衡。

加州第47號提案是2014年由選民通過的法律，旨在減少販毒和偷竊罪的刑事處罰，並將被控罪名從更嚴重的罪名減輕到較輕罪名。自第47號提案通過後，加州各地犯罪活動增長迅猛，包括搶劫和入室盜竊等財產犯罪，創下歷史高峰。一些人認為，第47號提案對罪犯懲罰力度降低，直接導致犯罪率上升。

聖瑪利諾警察 局局長John Incontro表示，他並不確定是否能夠通過降低重罪的門檻金額，來減少零售盜竊案。因為這受很多因素影響，有洛縣地區檢察官的歸檔問題、分流（Diversion）問題、幫派狀態、盜竊者之前的逮捕和定罪信息。在第47號提案之前，犯有輕罪的輕度盜竊屬於犯罪行為，這意味著有前科的輕度盜竊可以以重罪指控，這對維持治安是有效的。

鄭博仁律師（Paul Cheng）對村土康郎提出的AB23法案表示支持。他指出，在目前的法律環境下，只有被盜財產的價值超過950美元時，盜竊行為才可能被認定為重大盜竊（Grand Theft）。 「加州的盜竊案在過去幾年顯著增加，人們開始害怕住在加州。如今立法官員已經開始注意到民眾所擔心、關於一些法律環境過於寬鬆的問題。然而，AB23法案的審批通過還有很長的路要走。」

在洛杉磯市中心開設7-11便利店的華人業主羅再陵認為，新的提案可以減少此類盜竊案。他表示，店裡幾乎每天都會發生十幾起小金額盜竊（Petty theft）案，他已習以為常。雖然警局就在隔壁，但是由於950元以下的都是輕罪，警察通常對小金額偷竊也沒有辦法。 「一般只有當竊賊動手傷人時，報警才有用，我已經為此出庭過很多次。」

羅再陵還說，洛市新市長貝斯（Karen Bass）上任後，他明顯感覺到商號所在區域的遊民人數減少很多，加上有立法官員也在推動將重罪門檻收緊至400元，對未來治安的改善還是抱有希望。