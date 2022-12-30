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中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

返滬染疫無症狀 慶幸在美打過疫苗

記者啟鉻／洛杉磯報導
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

華人黎先生為探望病重老父返回家鄉上海，但因為強制隔離沒能見到父親最後一面。他此次返鄉也不幸染疫，但因為在美注射過輝瑞疫苗，幾乎沒有什麼症狀。他表示，要相信接種權威疫苗的效力。

黎先生說，因母親染疫，他每天照料，自己也染疫。雖然檢測呈陽性，但他並沒有太大感覺。過了幾天再檢測，已經轉陰。認為一來是因為自己身體很健康，再者是返滬前接種了輝瑞疫苗。應該是疫苗的作用，讓他返回家鄉即使染疫，也沒有太多症狀。他也注意到注射國內疫苗的親友，很多都有明顯的染疫症狀，尤其老年人，症狀更為明顯，不得不到醫院救治，甚至有人因此導致基礎病併發，病重住進加護病房（ICU）。

他表示，國內一些專家認為現在感染了新冠變種病毒，就像大號感冒一樣。可聽到親友們反駁說：「患過十幾年感冒，從來沒有經歷過這麼嚴重的所謂的感冒！」，認為專家說話不嚴謹，如同「磚家」一樣。

另一位日前從中國返回洛杉磯的華人霍女士說，令她感到奇怪的是，不僅這次中國居民染疫不像大號流感，而且各地染疫者呈現的症狀都有差異，比如上海一些染疫患者也發燒，但症狀不太重，很快恢復。表現最明顯的就是感覺飢餓，只要家裡眼睛看得到的食物，就想一口一口的吃掉。還有些地方的染疫者症狀很輕，幾天就恢復。也有染疫者身上發癢，有的臉部蛻皮，有的眼圈發黑等。還聽說有上海居民，邀請未染疫的外地親屬到上海去染疫，認為染上「幹飯株病毒」，能很快恢復，並不遭罪。

中國防疫全面放開前，上海街頭防疫景況。（圖：受訪者提供）
中國防疫全面放開前，上海街頭防疫景況。（圖：受訪者提供）

疫苗 檢測 華人

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