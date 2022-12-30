返滬染疫無症狀 慶幸在美打過疫苗

中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

華人 黎先生為探望病重老父返回家鄉上海，但因為強制隔離沒能見到父親最後一面。他此次返鄉也不幸染疫，但因為在美注射過輝瑞疫苗 ，幾乎沒有什麼症狀。他表示，要相信接種權威疫苗的效力。

黎先生說，因母親染疫，他每天照料，自己也染疫。雖然檢測 呈陽性，但他並沒有太大感覺。過了幾天再檢測，已經轉陰。認為一來是因為自己身體很健康，再者是返滬前接種了輝瑞疫苗。應該是疫苗的作用，讓他返回家鄉即使染疫，也沒有太多症狀。他也注意到注射國內疫苗的親友，很多都有明顯的染疫症狀，尤其老年人，症狀更為明顯，不得不到醫院救治，甚至有人因此導致基礎病併發，病重住進加護病房（ICU）。

他表示，國內一些專家認為現在感染了新冠變種病毒，就像大號感冒一樣。可聽到親友們反駁說：「患過十幾年感冒，從來沒有經歷過這麼嚴重的所謂的感冒！」，認為專家說話不嚴謹，如同「磚家」一樣。