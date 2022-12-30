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中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

陸突鬆防疫傘 滬民說像裸奔 恐慌中返美

記者啟鉻／洛杉磯報導
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

正當南加很多華人家庭25日歡度聖誕節時，從中國上海返美的黎先生與母親乘機當晚抵達洛杉磯；雖然年逾七旬的媽媽很疲憊，可黎先生激動地說：「媽媽和我終於出來了！」提起這次回鄉約三個月的遭遇，黎先生表示，中國實施清零防疫政策時，他被強制在酒店隔離，無法送病故老父親最後一程。12月初中國防疫完全放鬆後，年邁媽媽也染疫，返美的機票不得不改簽延期。

黎先生認為，中國防疫完全放開，令他在上海的親朋好友及周邊鄰居都非常恐慌，無所適從；大家面對隨時可能被病毒感染，都感覺像「裸奔」一樣。

黎先生2022年9月間因為老父病重，緊急趕回家鄉上海，希望能見父親最後一面，送父親最後一程。當時上海防疫與中國其他大城市一樣嚴格管控，實施7+3防疫政策，就是外來人須7天在酒店強制隔離，3天居家隔離。雖然他已經到達上海，同在一個城市，但無法到父親的病床前探望。7天隔離結束，他所在酒店地區又發現陽性患者，於是整個區域列為高風險地區，必須部分封控，他被強制隔離的時間再延長3天。他只能待在酒店，等10天強制隔離時間結束，父親已經過世。萬分悲痛的黎先生，對沒有見到病重父親的最後一面，認為會永遠遺憾。他說，父親病重與染疫沒有關係，是因為其他的身體疾病。

黎先生說，返回上海後，每天必須有核酸檢測，否則很多場所都不許進入。他還注意到上海當地實施的一項防疫政策，也能說明防疫規定嚴格，即在上海全面放開前夕，外地來滬（上海）的返滬人員，就算核算檢測屬陰性，也面臨嚴格限制；規定是：來滬的返滬人員抵滬不滿五天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗足浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌等公共場所。這項政策給很多來滬人員造成諸多不便。但中國防疫放開後，這項政策也隨之取消。

談及中國防疫全面放開舉措，黎先生認為「非常不好！」，因為毫無徵兆，令人沒有準備。

他說，他年邁的媽媽就是防疫全面放開後染疫，原本計畫和媽媽乘機一起返洛，但由於媽媽染疫，機票不得不改簽到12月25日晚才抵達洛杉磯。他說，媽媽染疫後，經過調養，等到檢測轉陰後才啟程赴美。

黎先生表示，中國防疫政策原先是強制清零，人們被限制得死死的，突然在毫無任何徵兆下放鬆，令上海當地的親朋好友、街坊鄰居，及居民都陷入恐慌。大家面對人群大規模感染病毒，各大醫院發燒門診的病人擁擠不堪，以及缺少發燒藥等情況之下，人們似乎在「裸奔」一樣。

他說，直到登上了飛往洛杉磯的客機，他媽媽才稍稍安下心來，感嘆「終於跑出來了！」面對中國放開，國內旅客前往世界各地，尤其是美國，他和媽媽都很擔心，新冠病毒是否會再次捲土重來，重現2020年疫情大流行開始時的慘狀。

中國防疫全面放開前，上海防疫檢測景況。（圖：受訪者提供）
中國防疫全面放開前，上海防疫檢測景況。（圖：受訪者提供）

防疫 檢測 洛杉磯

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