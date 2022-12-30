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電動車抵稅新制明年上路 想買車？先別急

編譯組／綜合報導
美國8月通過降低通膨法，補貼在美國組裝、製造的電動車業者，引起歐洲與南韓電動車製造商不滿。（路透）
美國8月通過降低通膨法，補貼在美國組裝、製造的電動車業者，引起歐洲與南韓電動車製造商不滿。（路透）

自2023年元旦開始，電動車扣稅新制就要上路，新車最高抵稅額(tax credit)7500元，兩年以上的中古車4000元。但是，因為聯邦財政部要到2023年3月才會公布細則，因此1、2月買新車的人只能先拿到2024年報稅時的3750元抵扣，2025年再抵3750元。因此專家建議，買車真的看個人喜好，畢竟稅制優惠一直延續到2032年，接下來車商一定會推出更便宜的車款。

聯邦補助的稅金抵扣主要是為了應對全球氣候變遷、鼓勵使用電動車，因此撥款3700億元。總統拜登更許2023年能夠將電動車占新車銷售比拉抬至50%，現今只不過5%罷了。但是想換成電動車的人還是得注意一些眉眉角角的地方，例如新車必須在美國製造，電池成分的美國生產比例會愈來愈高，因此像Kia、Hyundai在美國新廠2025年完工以前的車，因為在韓國製造，暫時都無法申請抵扣。不過，中古車就沒有「美國製造」的限制，因此專家預期，2023年之後，購買海外製造中古車的人應該會變多。

只是，這個環保策略還包含著鼓吹美國製造的誘因，包括電動車身必須在美國製造；電池原料暫時只要40%來自北美或其他與美國簽訂自由貿易協定的國家，但是未來會提高到80%；電池零件目前只要50%在美製造或組裝，未來將提高至100%。自2024年開始，電池零件不能來自有疑慮的外國，此舉基本上排除了中國與俄羅斯，2025年開始電池原料也會受限，更進一步加強控制。目前來說，Tesla與General Motors多數的電動車都在北美組裝，電池也在美製造，但是對電池原料與零件的限制，可能使車商加速美產美製的腳步。

電動車抵稅新制2023上路。（美聯社）
電動車抵稅新制2023上路。（美聯社）

在聯邦財政部公布細則前，美聯社整理初步符合規定的廠牌包括，2022年與2023年款的Audi、BMW、Chevrolet、Chrysler、Ford、 GMC、Jeep、Lincoln、Lucid、Nissan、Rivian、Tesla、Volvo、Cadillac、Mercedes與Volkswagen。不過對於車價與收入的還有兩道門檻：房車不能超過5萬5000元，Pickup、SUV與Van不能超過8萬元。新車購買者單身年收不得超過15萬元、伴侶30萬元，一家之長22萬5000元；中古車購買者單身年收不能超過7萬5000元，伴侶15萬元，一家之長11萬2500元。

在排富條款之下，加上現在的電動新車仍貴，例如Tesla的Model 3與Model Y雖然空車價格低於5萬5000元，但加上配備後就會超過，因此多數人要等到車價降低才能買Tesla熱門車款。因此市場預估，扣稅方案的影響不在短期，而是2025年之後，當車價降低，以及抵稅額開始全數生效後，才會真正拉抬電動車銷量。另外，2023年的電動車產能瓶頸還是一樣存在，特別是晶片荒，還有電池原料來源地的轉換。

至於原料與原產地受限較少的中古車，抵稅額4000元，或車價的30%，也還是有門檻的。車價不能超過2萬5000元，但現在市面上最便宜的2019年款Chevy Bolt與Nissan Leaf要價都還超過2萬6000元，因此影響還不會即刻見效。不過海外生產的中古電動車就很有可能低於2萬5000元，因此Kia、 Hyundai的中古車就稍微看好。

同時，對於住戶充電樁也有補助，硬體與安裝費的30%，但以1000元為限，但是一樣排富，只有郊區與低收社區可以申請。商業用途每具扣稅額30%，上限10萬元。住家充電樁目前要價在200元至1000間，安裝費另計。

電動車 Tesla 財政部

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