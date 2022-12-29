加州十條交通新法 2023元旦上路

加州十條交通新法2023元旦上路。（Unsplash.com）

加州 十條交通新法，將在2023元旦開始上路，涉及駕駛人、自行車、行人、乘客、殘疾人車牌、街頭賽車等等，無所不包。

1、終止70歲及以上的加州年長者在線更新駕照 服務。

2021年，州長紐森簽署的一項臨時性法案，允許加州長者在線或通過寄信的方式，更新駕照或身分證，該臨時法案將在2022年12月31日結束。從2023年1月1日起，加州法律要求70歲及以上的長者必須親自到DMV 辦公室更新駕照或身分證。

2、為遏止欺詐和濫用，永久性殘疾人停車證更新需符合新要求。

DMV正在向持有永久性殘疾人停車證至少六年的加州居民發出通知，要求他們給予回應，確認是否仍需殘疾人停車證。沒有及時回應將不予更新。

3、加強對自行車騎手的安全保障措施。

加州現行法律規定，汽車駕駛人在超越相同方向行駛的自行車時，須保持至少三呎距離，否則將面臨罰款。從1月1日起，法律要求汽車司機在可能的情況下，換到另一條可用車道才能超車。

4、在加州「安全」亂穿馬路不再違法。

紐森簽署的AB2147號法案規定，從2023年1月1日起，加州司機要慎防行人橫穿馬路的行為，只要安全的情況下，即使民眾不走人行道橫穿馬路（jaywalk），也不算違法，執法人員不可因此開罰單；執法人員只有在合理判斷後，認為一個人橫穿馬路存在著被汽車撞到的危險時，才可以阻止其亂穿馬路並開罰單。

5、禁止在停車場進行雜耍表演。

新法規定加州的停車場與公共道路一樣，正式被列為禁止街頭賽車和雜耍的地點。

6、可通過電子郵件接收部分DMV通知。

加州新法取消以往僅限郵寄的模式，允許民眾以電子郵件方式接收某些DMV更新通知，條件是民眾需自行到DMV官網創建一個在線帳戶。新法還取消了要求車輛銷售人員必須親自到DMV辦公室更新執照的要求。

7、電子車牌合法化。

2022年10月，加州通過《汽車電子車牌法案》，允許車主使用車牌大小的液晶顯示屏車牌替代老式金屬車牌。電子車牌包括自動更新貼紙年份、提供車輛定位服務和安全功能等。

8、打擊催化轉換器盜竊。

新規要求回收商必須保存所回收的催化轉換器的詳細紀錄，僅允許獲授權方出售二手催化轉化器。

9、某些退伍軍人無需支付通行費。

新法規定，登記在退伍軍人名下並懸掛特殊牌照的車輛，無須支付道路、橋樑、高速公路、車輛交叉口或其它收費設施的通行費。該豁免僅適用於懸掛特殊牌照的車輛，可能包括殘疾退伍軍人、珍珠港事件倖存者、戰俘，紫心勛章或國會榮譽勛章獲得者。

10、駕照上的「退伍軍人」標識。

按照新法，退伍軍人若想在駕照或身分證上添加「退伍軍人」標識，無需再支付五元費用。