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航班取消 華女開8小時皮卡返家

記者朱敏梓、王若然陳開╱洛杉磯報導
在洛杉磯國際機場，西南航空櫃台前排滿了因為航班取消而滯留的旅客。（記者朱敏梓╱攝影）
在洛杉磯國際機場，西南航空櫃台前排滿了因為航班取消而滯留的旅客。（記者朱敏梓╱攝影）

今年聖誕節，美國東部等地的「世紀暴風雪」，導致超過1萬5000個航班取消，許多華人返程計畫被打亂。有華人滯留機場24小時，為回家難而發愁；還有華人，雖然最終找到替代出行方案，但過程一波三則，令人難以想像。

視頻來源：世界晚報製作小組

在北加州舊金山工作的洛杉磯縣蔣小姐，聖誕節前回到南加州的老家，與父母共度聖誕節。12月26日晚，她準備搭乘西南航空的航班返回舊金山時，卻因航班突然取消，陷入麻煩重重境地。蔣小姐形容簡直是全亂了套，她表示，原定當晚8時40分從洛杉磯飛往舊金山的航班，在起飛前一個多小時突然接到取消通知。當時她已在前往洛杉磯國際機場的路上，因此仍決定前往機場，查看是否可以改簽時間稍晚的航班。

抵達機場後，蔣小姐發現西南航空櫃台前，擠滿了因航班取消而滯留機場的旅客，其中不乏急切想回家，希望航空公司協調解決方法的旅客。不過因為西南航空此次取消的航班數量眾多，且未與其他航空公司合作，想要改簽其他航空公司的航班非常困難。蔣小姐在排了約一個小時隊，得知改簽無望後，只好選擇退票。她說，雖然往返機票已經用掉了去洛杉磯的一段，但西南航空還是按照全額157元退款，另外還給了200元抵價券，可以在往後購票使用。此外，因為滯留機場的旅客眾多，西南還當場發放氣泡水與洋芋片，供大家充飢。

由於改簽西南的其他航班無望，蔣小姐考慮到買其他航空公司的機票，但上網一查，27日起飛的單程機票竟然要600多元，她實在買不下手。

蔣小姐當時也考慮過坐火車前往舊金山，但至少需要轉兩次車，且要花上十小時，轉而查詢租車狀況。沒想到住家附近的Enterprise、Budget及National 等租車公司的車子都被租光。急需趕回舊金山上班的蔣小姐，只好再次查詢火車票，但讓她難以想像的是，此時火車票也全部售罄。

蔣小姐還看了灰狗巴士和一家專跑洛杉磯和舊金山的私人巴士公司，發現去舊金山的車票同樣售罄，似乎短時間內回舊金山，已經無望。在折騰了一整晚，蔣小姐27日早上打算由家人送她至洛杉磯加大，搭乘前往Bakersfield的巴士，再從那裡搭乘Amtrak火車再轉車至舊金山。沒想到此時就接到Enterprise租車公司經理的電話，表示有一輛車空出來，不過是一輛皮卡，並非她希望的小轎車。她因急於趕回舊金山，只有無奈地接受。

她說，從未駕駛過皮卡，第一次開這麼大的車，心理有些忐忑。而原本若租小轎車只要87元一天，皮卡因是較高階的車還需多付50元，再加上30元保險費。最終她花費167元，開了近八小時才返回舊金山的家。

無獨有偶，一位聖誕節專程來洛杉磯看望女兒的周大姐，也因西南航空航班取消，原訂的行程完全被打亂。周大姐原訂12月27日上午乘坐飛機回北加，但是就在前一天晚上10點多，收到西南航空發來的航班被取消的信息。周大姐氣憤的說，西南航空非常糟糕，對此沒有任何的說法，她給航空公司打了將近四小時電話也沒有解決，導致自己一晚上都沒睡。

周大姐27日一早特意來到洛杉磯國際機場想要在西南航空櫃台改簽航班，但因西南航空並沒有和其他航空公司合作無法改簽，最後只能拜託朋友，請他們給她訂其他航空公司的機票。

另外，也有不少前往舊金山的洛縣華人，因為航班被取消，延誤返回洛杉磯的行程。定居橙縣的林太太就因為27日返回洛杉磯的航班被取消，必須延後兩天即29日才能返程。但她開心的指出，「還好我已經退休，反倒可以多留在孩子家兩天，替她做一些好吃的。」

洛杉磯縣蔣小姐因返回北加州舊金山的西南航空公司航班被取消，最後只能租到一輛從未開...
洛杉磯縣蔣小姐因返回北加州舊金山的西南航空公司航班被取消，最後只能租到一輛從未開過的皮卡開回舊金山。（蔣小姐提供）

洛杉磯國際機場 舊金山 聖誕節

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