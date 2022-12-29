西南取消航班 旅客可維權

大批西南航空旅客滯留在機場。（記者王若然╱攝影）

繼聖誕大規模取消航班後，西南航空公司(Southwest Airlines) 28日（周三），在全國的範圍內又削減了2500個航班，其中洛杉磯國際機場 有100個航班被取消，許多乘客依舊滯留在洛杉磯國際機場，或被迫尋找其他方式回家。

視頻來源：世說新聞製作小組

根據FlightAware的數據，洛杉磯國際機場28日總計取消126個航班，其中西南航班被取消的航班高達100個。除了洛杉磯機場，橙縣 約翰韋恩機場也取消93班西南航空的航班，布班克機場取消82個航班，長堤 機場取消61個航班。全國範圍內，西南航空28日取消了近90%的國內航班，29日（周四）近60%的航班也已被取消。

根據本報記者12月27日在洛杉磯國際機場的實地探測，當日西南航空的業務辦理區冷冷清清，大多數的辦理櫃台都停止營業，只有一小片區域幫助顧客辦理登記或改簽業務，改簽的隊伍可說是大排長龍。旁邊一小片的休息區，有民眾提著大包行李在等待，或歪躺在椅子上，面露倦容，彷彿已經等了一夜。顯示航班班次的大屏幕上有秘密麻麻的紅色「取消」（cancellation）字樣，粗略數一數，洛杉磯機場有超過20個班次被取消。

27日上午，橙縣約翰韋恩機場也取消 51 個航班，這些航班包括西南航空和其他航空公司。布班克機場取消41 個航班，長堤機場取消32 個航班。

目前成千上萬的乘客和他們的行李滯留在機場，無法到達目的地。由於西南航空沒有與其他航空公司合作，因此滯留的乘客很難有別的選擇，西南航空公司網站列出了從南加州出發的所有航班，下一個最早的航班是12月31日（周六）。對於滯留乘客，西南航空公司表示，如果客戶提交收據，將向旅客報銷「合理的」酒店、膳食和其他交通費用。

此前，根據FlightAware的數據，僅僅12月26日（周一），西南航空取消了全美2900多個航班，這些航班約占其總航班的70%。27日上午，西南航空在全美又取消了2500多個航班，占其計畫航班的 60%。

與此同時，其他航空公司正在加緊幫助解決混亂。 達美航空表示，「對西南航空運營的所有市場的票價設置了上限」，並且票價有效期至31日。 美國航空公司表示，它也將限制「受取消影響嚴重的城市」的票價。 美聯航表示將限制「特定城市」的票價。