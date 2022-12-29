陸疫情爆發 訪美令人憂傳染 有華人認入境新規意義不大

中國大陸防疫政策開放，中美往返人潮勢必增加，新一波疫情是否會衝擊美國備受關注。（本報資料照片）

美國政府28日宣布，中國遊客明年1月5日起入境美國，需出示起飛前兩天內的核酸或抗原證明，海外華人 擔心這波中國疫情海嘯會再次衝擊美國，重演2020年年初的場景。

新政策規定自中國、香港和澳門入境美國的兩歲以上航空旅客，都需要在登機前兩天內檢測 ，提交新冠病毒檢測陰性證明，或是美國政府接受抗原或核酸檢測（PCR）的測試結果。出發前十天仍染疫的旅客，可提供已復原的健康證明。

對於美國政府的新政策，華人有人支持，有人表示意義不大。有華人表示，這項政策夠鬆的，只不過要求上飛機前有陰性證明而已， 家裡來旅遊的至少不用擔心被飛機上的人傳染。且有沒有要求落地核酸，沒有指定核酸機構，沒有要求兩份雙陰核酸報告，更主要是沒有強制14+7隔離。

但也有人認為此舉防不勝防，如有些歐洲國家不要求中國旅客的陰性證明，他們轉一圈來美國，這和2020年那波疫情海嘯有啥區別。還有華人擔心如果春節回國被感染了， 那可能就要等陰性才能回美國。

不過美國已有華人陸續感染現在在中國流行的毒株。華人孫女士表示，家裡老人上周剛飛來美國，到的當天晚上就不舒服，第二天早上測出陽性。她和先生在第四天也測出陽性。測出的當天下午他們只是感覺有點低燒，結果轉天傍晚她高燒到華氏102度，嗓子疼到說不出話來，拉肚子拉到虛脫。28日已陽了四天，還是渾身乏力嗓子沒法發聲。

她說，爸媽在飛之前還專門測了核酸，結果是陰性，估計是在飛機上感染的。他們家之前密接無數次從來沒陽過，感覺這次病毒還是挺厲害的，希望這個版本的病毒不要在美國傳開， 要是傳起來的話估計會倒下一大片。

為了防止被這波新疫情襲擊，有華人計畫在1月8日前接種mRNA二價疫苗 （意思是疫苗對兩種不同的病毒或同一病毒兩種毒株提供保障）。華人李先生說，聽說這個疫苗既防原始病毒又防奧密克戎，打了之後就不怕中國傳過來的病毒。他打算下周和醫生商量一下要不要接種。唯一擔心就是打完疫苗的反應，之前打完疫苗就躺了一天。

也有人認為mRNA二價疫苗作用不大，有華人說他的親戚11月在美國打了兩針二價回去的，剛出隔離沒有半個月，已經陽了，且症狀也不輕。

政策放開，中美往返人潮勢不可擋，機票業者已接到不少華人計畫春節回中國過年的機票問詢，業者嚴先生表示，最近收到很多人這類詢問，本來中美直飛單程機票經濟艙已回落到1500到2000元左右，但是中國放開政策公布後，機票直接飆升一倍，升到3000到4000元左右，同時香港轉機也沒有什麼票。原因是需求增大了，但是航班增加卻沒那麼快，預計要等明年3月左右航班才會有顯著增加。