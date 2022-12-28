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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元

記者王若然／洛杉磯報導
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

禮品卡是民眾逢年過節饋贈的常見禮物，然而近來華人購買禮品卡頻頻有「踩雷」的事件發生。南加州華裔居民王女士爆料稱，母親最近從Target購買了四張100元蘋果禮品卡，回來拆開竟發現四張全部都是25元的禮品卡，令她十分惱火。

王女士說，因近期Target有購百元蘋果禮品卡送15元Target禮品卡的促銷活動，母親就在南加州某家Target購買了四張面值百元的蘋果禮品卡。王女士說，母親是從商店貨櫃上直接拿的禮品卡，因為禮品卡包裝卡套很難拆掉，母親當時並未看到裡面禮品卡的樣子。結果回家後拆開才發現，裡面的卡竟都是25元面值的。

王女士立即聯繫蘋果客服，客服稱禮品卡還未開卡成功，讓王女士去跟Target客服退換。王女士又去找Target客服，但客服查了禮品卡的序列號，稱這四張卡已經開卡成功。根據商店退換貨政策，如果禮品卡已經開卡，不予退換。王女士說，查驗結果顯示，就連這四張25元面值的禮品卡，裡面餘額都已經寥寥無幾，四張卡都已經被用過。

王女士說，母親從店裡的貨櫃上直接拿的禮品卡，每張禮品卡外包裝都有卡套黏貼，很難打開，就算打開，再將卡塞到卡套裡，也會有明顯痕跡，因此她懷疑Target內部員工或有嫌疑。如今找上蘋果和Target客服，兩邊互相「踢皮球」，尋求退款無望。

王女士希望曝光這起事件，引起華人注意。她說，Target禮品卡的問題許多年前就有，但是商家似乎沒有採取什麼有效措施來預防禮品卡被盜、被換的事件。

本報日前也報導過一起類似事件。南加州劉女士原本在Target購買三張禮品卡，打算送給孩子的老師；三張禮品卡分別充值了100元，100元和50元。結果回家後打開卡套，竟發現裡面的灰色塗層已經被刮開；再一查，裡面的錢居然都被用掉了。劉女士懷疑禮品卡提前被不法分子拿走，取得了卡的帳號密碼後，再將卡放回櫃檯。當有顧客購買並充值後，不法分子再迅速將錢從帳戶中轉移走。

那麼如何購買禮品卡才能確保安全？有網友提供過來人的經驗，指出如果去店裡購買，可以要求店員從上鎖的櫃檯中拿新的禮品卡，可保證沒有其他人碰過，盡量不要從開放的貨價拿取禮品卡。其次，民眾可以選擇購買電子版禮品卡，直接將卡發送至郵箱，可以有效避免被盜刷。第三，購買禮品卡使用時，最好儘快用掉或立刻將錢存入其他帳戶，以免夜長夢多，被不法分子盜刷。

Target 蘋果 加州

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貨架上禮卡易被盜刷 少買為妙

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