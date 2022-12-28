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貨架上禮卡易被盜刷 少買為妙

編譯組／綜合報導
買到已被盜刷禮物卡的Richard Zelinka。（NBC）
買到已被盜刷禮物卡的Richard Zelinka。（NBC）

不少民眾習慣在過年過節時送張禮物卡（gift card）聊表心意，但是近來卻常出現收到禮物卡的人準備要用時，才被店員告知餘額為零。防盜專家指出，商店內開放式架上的禮物卡已經成為盜刷集團的最新目標，他們在設法取得卡號與安全碼（PIN）後，立馬刷光裡面的錢，才會導致店家賣出的禮物卡其實一毛都沒剩。

Richard Zelinka與住在聖地牙哥的姊姊就是受害者之一，Richard Zelinka買了張900元的Vanilla Visa禮物卡寄給姊姊，但是姊姊卻告知他，卡裡頭一毛都沒有。最後Vanilla同意再送一張900元的禮物卡給Richard Zelinka，這讓他感謝不已，但他的問題卻不僅僅是個人損失，而是市值高達2000億元禮物卡業的新危機。

個人理財網站「荷包袋」(WalletHub)的發現是，盜刷集團開始以店家開放架上的禮物卡為新目標，在不破壞包裝的前提下，取得裡面卡片的卡號與PIN碼，然後再把卡片放回原包裝內，讓它看來跟新的一樣。但事實上，集團成員早就透過系統啟用這張卡片，並且將裡面的錢馬上花完，因此消費者才會買到沒有錢的禮物卡。

但是荷包袋的分析師Jill Gonzalez說，因為禮物卡與信用卡、簽帳卡不同，法律規範不夠完整，因此這類損失常常無法追討。現實情況也是如此，NBC記者要求賣出禮物卡給Richard Zelinka的CVS店家說明時，店家卻說他們沒有發現異樣，要由Vanilla說明。Vanilla強調他們認真看待盜刷事件，並決定再給Richard Zelinka一張900元的禮物卡。CVS承認禮卡儲值被盜的現象，是所有零售業面臨的難題。

專家建議，購買禮物卡時應該注意以下三點：一，不要在開放式櫃架（kiosk）購買禮物卡，因為無人看管很容易成為盜刷集團的下手目標。二，購買鎖在結帳櫃檯後方的禮物卡。三，最好是購買能以電子郵件寄送的禮物卡，以降低盜刷風險。

信用卡 聖地牙哥 零售業

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