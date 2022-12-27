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中國取消入境隔離 華人：聖誕節最好的禮物

記者邵敏／洛杉磯報導
2023年1月8日起，中國全面取消入境人員集中隔離措施，南加華人期盼回國。（受訪者提供）
2023年1月8日起，中國全面取消入境人員集中隔離措施，南加華人期盼回國。（受訪者提供）

中國國家衛健委宣布2023年1月8日起，取消入境人員集中隔離措施，南加華人奔走相告，不少人第一時間得知消息後熱淚盈眶，「三年了，終於等到這一天，我們可以順利回國了。」

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）張女士12月26日一早醒來，看到朋友圈里大家都在轉發入境人員集中隔離解除的消息，一開始她還不相信，以為只是謠傳，但上網證實這是官方消息後，張女士抱著丈夫痛哭流涕，「我終於可以順利回國看望父母，不用再去酒店隔離，等了三年，沒想到這一天突然就來了，這是聖誕節最好的禮物。」

張女士遠在中國的父母最近感染新冠病毒，因為老人年紀大，患有基礎疾病，在藥物短缺的情況下也搶不到退燒藥，張女士最近幾天一直憂心忡忡，擔心父母的病情，「說實話，我真的很害怕，聽到很多負面消息，家人病重遠在國外的子女卻趕不回去，現在入境隔離取消了，算是個好消息，可以隨時回去探望、照顧他們。」

洛縣巴沙迪那市（Pasadena）美籍華人Sara，在聽到集中隔離解除的消息後，同樣熱淚盈眶。 Sara的父母住在中國內地的一個小城鎮，兩老都已年過八旬，因為這幾年的疫情，Sara的父母一直深居簡出，母親出現老年癡呆的跡象，電話中經常叫不出女兒的名字，最近幾個月病情更加嚴重。一個月前Sara辦理赴中手續，準備回國照顧父母，但沒想到新冠檢測顯示陽性，她被拒絕申請健康碼，「我住在加拿大的妹妹已經回去了，說爸媽的情況都很不好，但我還是回不去，心情特別糟糕。」

Sara一周前還跟朋友抱怨，擔心短期內都無法回國，「我已經轉陰性，但聽說有項檢測可以顯示最近幾個月感染過病毒，近期感染者也會被拒絕入境中國。」12月26日這一天，Sara看到入境集中隔離即將全面取消的消息，而且無需再申請健康碼，這讓她歡呼雀躍，「我準備今天就看一下機票價格，確定一下行程時間。」

根據中國國家衛健委的通知，明年1月8日起，入境中國人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境中國，無需向中國駐外使領館申請健康碼。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再進入中國，同時取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。總體方案通知還指出，1月8日起，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

南加華人在慶祝回國集中隔離措施解除的同時，也有不少人擔心目前中國疫情的發展，有網友評論稱，「在美國三年沒有感染過新冠病毒，說不定現在一回去就感染了。」也有不少人繼續觀望機票價格，「現在很多直飛的航班還沒有恢復，機票不降價也回不去，一家四口人回一次國，實在是太貴了。」

檢測 華人 健康碼

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憂中國疫情 機票雖降 返鄉情怯

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