台僑教會槍案、罷免賈斯康 2022年南加十大新聞回顧

警方在南加州爾灣台灣長老教會槍擊案記者會現場，掛出死者鄭達志醫師的照片。（美聯社）

2022年即將過去，南加 在新冠疫情肆虐、偷盜搶案猖獗、治安不靖的情況下，又爆發台灣長老教會槍殺案，可謂禍事連連。加上聯準會加速升息，物價攀升，在在給民眾生活壓力；回顧2022年，並不平靜，所幸疫情仍在受控範圍，華人 生計雖受挑戰，仍算渡過，謹整理南加這一年內影響重大的新聞事件，留供歷史紀錄。

台僑教會槍擊案 震驚華人社區

2022年5月15日，南加橙縣（Orange County）拉古那伍茲市（Laguna Woods）台灣長老教會發生槍擊案，造成一死五傷的慘劇。事發後，社群眾說紛紜，紛紛猜測兇手作案動機和身分。

案發時非教會常客的周文偉單獨行動，使用兩把手槍和汽油彈，犯案動機疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。警方還在他的車上找到中文紙條，顯示他不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。

橙縣台灣長老教會槍擊案兇嫌周文偉。（檔案照片）

案發後，警方一度宣布兇嫌來自中國大陸，引起諸多揣測，後來才證實是出生於中國大陸，成長於台灣的台裔周文偉。死者則是在橙縣執業多年的台裔後代-鄭達志醫師，生前備受各界愛戴。

鄭達志出生在台灣，一歲時隨父母移民美國，在事發三個月前，父親才剛過世。案發當天他為了陪伴母親走出傷痛，隨同母親到長老教會做禮拜，卻不幸在搶奪周文偉的槍枝時被槍殺。鄭達志行醫開業，被許多病患肯定，是位仁心仁術的好醫師。

不少受訪台胞表示，時值中美關係緊張之際，該起槍擊案一度傳說兇手來自中國，讓問題雪上加霜。一些台僑則稱，該起槍擊案反映台灣內部的家醜外揚，令人痛心。

房貸利率大幅度攀升 削弱買氣

自踏入2022年以來，美國的房貸利率不斷攀升，聯準會（Fed）連續四次大幅升息3碼。過去12個月，30年期固定抵押貸款利率從3.1%躍升至6.9%，更數次破7%，是2002年以來第二次達到如此高的水平。在當前高利率環境下，加州 房屋買家的借款能力在一年內被破紀錄削弱35%。三季度的房屋抵押貸款數量與去年同期相比下降63%，成為有紀錄以來年度跌幅最大的一次。 2022年以來，美國的房貸利率不斷攀升，影響了南加房市的房價和銷售量。（本報記者／攝影）

房地產市場也因此迅速降溫。據最新數據顯示，10月加州獨立屋銷售量與2021年同期相比下降36.9%，是該數據連續第16個月下降。而房價跌幅卻並未與之同步，南加主要城市的房屋價格依然高於去年同期價格，華人關注的學區房也依然搶手。據「加州地產經紀協會」（C.A.R)預測，2023年加州獨立屋房價中位數為75萬8600美元，預計比2022價格低8.8%。 2022加州房屋銷售量同比跌幅。（記者趙健/製表）

疫情遲遲不走 續影響大眾生活

新冠肺炎疫情自2020年初開始大流行以來，已經給人們生活造成嚴重影響。雖然現在疫情有了大大緩解，但病毒依舊存在，還有變異病毒傳播。所以公衛專家持續呼籲民眾繼續接種疫苗加強針，避免重複感染。

從南加州洛杉磯縣來看，據縣公衛局截至2022年12月初資訊，近來新冠病毒感染患者數劇增，入院病患持續增多，導致疫情嚴重性從中等水平升級到高風險。迫使專家不得不考慮再次要求民眾在室內聚集時，必須戴上口罩，避免病毒感染。公衛局局長費若（ Barbara Ferrer）強調「通過感染病患及入院人數劇增，可以得出這樣的結論，疫情並沒有結束，病毒還在身邊，還在干擾人們恢復正常生活！」

新冠病毒並沒有消失。（聖安東尼奧醫院官網）

進入秋末冬季，全美不少地方出現新冠感染數劇增，入院病患持續增多情況，而南加地區尤為顯著。同時進入冬季，流感病毒也開始發威。公衛專家呼籲，民眾注射新冠疫苗加強針、接種流感疫苗，做好防護。

股市持續下跌 退休帳戶大失血

2022年6月因為股市巨幅震盪，導致不少華人401K退休帳戶縮水變成301K。根據波士頓學院研究估計，2022年上半年，全美退休帳戶的損失逼近3兆元，對即將退休的民眾尤其不利，相比高收入階層，一般民眾受到的影響可能更為巨大，南加華人也不例外。

根據先鋒(Vanguard)的數字，自2021年至2022年年中，401(K)退休帳戶近四分之三資金存放在股票，而在2022年上半年，史坦普500指數(S&P 500)已下滑22%。根據Alight Solutions數據，在10月份的21個交易日中，有18個交易日 401(k) 投資者更青睞固定收益（如穩定價值、貨幣市場和債券基金）而不是股票基金。投資者似乎被股市波動嚇壞了。 2022年6月因為股市巨幅的震盪，導致不少華人401K縮水變成301K。(取材自unsplash）

然而根據財務顧問的說法，對於投資者來說，尤其是那些距離動用退休儲蓄還有多年，或幾十年的投資者，最好選擇可能是留在原地。財務專家Philip Chao 表示，出於恐懼而拋售股票，就像做出錯誤的駕駛決定。如果在開車時驚慌失措，就會出事故。從長遠來看，拋售股票可能會讓他們付出代價。

比如他們會錯過標準普爾500指數在10月份收盤時上漲8%，及11月10日5.5%的漲幅，這是兩年多來的最大漲幅。

南加54華裔競選公職 過半當選

2022年11月8 日期中選舉，南加州地區有54位華裔參加各級公職選舉，其中六人連任聯邦或加州眾議員，16人連任或當選地方城市議員、八人連任或當選學區教育委員，成功率過半。

在聯邦和加州府會層面，有十位華裔尋求連任或挑戰席位，多數挾有現任優勢，不僅知名度高，且所在選區的本黨選民比例也高，並得到政黨背書，先聲奪人，氣勢占先。趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登全部高票連任，成功率達到六成。 美國華人政治聯盟為參加期中選舉的各族裔候選人背書。（記者丁曙／攝影）

但是，陳介飛、秦振國、蔡瀚青三人挑戰現任者失利，陳仁宜也在加州主計長開放選舉中落敗。原因包括他們所在選區的非本黨選民比例占多數，他們的知名度也略低於對手，其中兩人還是首次競選公職。加州民主黨登記選民多於共和黨選民將近一倍，實力對比懸殊。

罷免檢長賈斯康 連署兩度失利

被稱為洛杉磯縣史上最具爭議的洛縣地區檢察長賈斯康，上任不到兩年兩度面臨罷免，但皆因連署簽名未能達標逃過一劫。不過支持罷免他的華人，曾熱烈參與收集簽名的罷免行動，引起華人社區極大關注。

賈斯康2020年底上任不到三個月就面臨罷免，與賈斯康「史無前例的司法改革」的自我評價形成天壤之別，司法界對他的評價是「史上最糟糕」，「對公共安全造成致命危害」。洛杉磯縣31個城市議會也對他通過不信任決議案。 洛杉磯縣檢察長賈斯康2021年、2022年兩度面臨被罷免。（取材自賈斯康臉書）

但洛縣民眾繼2021年2月罷免賈斯康失敗後，2022年初再度連署擬罷免他，當時洛縣地檢署800名檢察官有98%支持罷免賈斯康。罷免聯盟表示，賈斯康的改革政策與美國和加州法律背道而馳，導致近年洛縣犯罪劇增，公共安全每況愈下。但始料未及的是，在罷免聯盟收集到打破紀錄的71萬多個支持罷免簽名後，洛縣選務處公布符合法規的簽名未能達標。

聖地牙哥華裔女博士 被警擊斃

聖地牙哥（San Diego )一名47歲的華人女博士李燕（Yan Li，譯音），2022年3月初在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。

李燕生前住在聖地牙哥小義大利地區西Beech街400號街區一棟公寓，因未付住家協會（HOA）費用，導致房子被拍賣。警方當時去下驅逐令時，遭到李燕激烈反抗，並持刀對著警犬和警察揮舞，導致一名警察被刺傷，李燕隨後被警方射殺，當場死亡。她生前是耶魯大學的生物統計博士。 聖地牙哥一名47歲的華人女性李燕（Yan Li，譯音）3月在警方執法時被警方擊斃，背後原因令人唏噓。（警方視頻截圖）

案發後在華人社區引發討論，大家不僅為她的死亡唏噓，同時也質疑HOA驅逐是否合理及警方執法是否得當。聖地牙哥華人聯盟（Alliance of Chinese Americans San Diego，簡稱ACA）4月曾召開記者會，要求警方提供更多有關槍擊事件的信息，警務專家、民權律師及李燕的親友都出席了記者會。

搶案盜竊案頻發 華人成受害者

加州治安日下，華人更是有感，因為2022年搶案、盜竊案頻發，包括不少華人成為受害者。

例如2022年7月9日羅蘭岡一處商場停車場發生持槍搶劫，兩名非裔搶匪在光天化日下暴打一對華裔夫婦，並暴力搶走華男手腕上的勞力士金表。 2022年7月9日羅蘭岡一處商場停車場內，一對華人夫婦遭遇暴力搶劫。（本報檔案照）

就連往年不是罪案高發的天普市，都爆出惡劣入室搶案。8月28日天普市華人家庭，大半夜遭三名非裔入室搶劫，女主人被綁住手腳，現場還有一個一歲大的嬰兒。這些駭人聽聞的案件頻發，引發社區強烈反響，紛紛譴責。

除了華人民眾成為當下惡劣治安的受害人，華人商家也苦不堪言。例如9月19日，天普市某華人奶茶店遭砸碎玻璃入店盜竊，所幸店內損失不大。店主說，因為近來搶劫盜竊猖狂，許多華人區的零售店家都已有教訓，並養成習慣，打烊後都會將收銀機的現金帶走。甚至有些店家因為收銀台在門口處，直接開著空空的收銀機抽屜擺著，讓竊賊主動打消砸玻璃或撬鎖的念頭。

殺豬盤猖獗 南加華人接連被騙

隨著人們越來越依賴網絡世界，「殺豬盤」(pig butchering)騙局過去一年在南加州急速飆升，華人接連被騙，動輒損失上百萬美元。 殺豬盤打招呼短信形式多樣。 （受訪者提供）

「殺豬盤」通常指以虛擬身份進行網絡交友，在與被害人建立戀愛關係後，給予對方一定的利潤，再誘其投入大筆資金下注，騙走錢財後立即銷聲匿跡。這類騙局在華人群體尤為普遍，多為欺騙被害人投資加密貨幣。根據聯邦調查局(FBI)網路犯罪投訴中心數據，2021年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元。

南加「殺豬盤」騙局2022年日益猖獗，且形式多樣。華人找工作屢次被騙，就連應聘奶茶店服務生也充滿風險，公司地址、工作內容完全子虛烏有；殺豬盤短信從最初的老同學敘舊邀約，發展到送花、預約看眼科、機場接機等，各種花樣輪番上陣；就連網紅明星的照片也頻頻被盜，當作殺豬盤工具誘惑對方墜入愛河。

殺豬盤對象涉及面甚廣，包括學生、上班族、工程師、家庭主婦、獨居老人等各類群體，都曾遭遇詐騙。如何預防殺豬盤，專家建議不要和網上戀人談論財務狀況，永遠不要轉帳給網上認識的人，如果受害者想要追回被騙資金，應在24小時內通知警方，才能提高追回資金的可能。

聖蓋博全統廣場 商家何去何從

2022年3月獲批的聖蓋博市全統廣場整修改建計畫，引發了房東和商家之間的激烈糾紛。10月21日，數十戶商家租戶集會抗議稱，全統廣場房東故意誤導聖市議會決策，在申請案中「偷梁換柱」，表面申請外牆裝修，實則是對廣場內外部的重新改造。

多個商家租戶表示，由於房東的隱瞞，以及該案申請流程並未通知租戶，很多業主並未意識到這份整修改造計劃會影響自己的生意，也沒有想到還要尋找新的商鋪。直到接到新租約及裝修通知後，他們才意識到自己面臨的選擇只有兩種——要麼關門走人，要麼接受整修期間的虧損和高漲的房租。 聖蓋博全統廣場數十數戶商家租戶集會抗議。(記者楊青／攝影)

對此，全統廣場物業表示，他們並沒有違反租約條款，也並未欺騙商家租戶。11月1日，近20戶商家參加了聖市為協調糾紛而舉行的特別公聽會，要求市議會對整修案審議過程詳細調查。但市議官員近日表示，鑒於此案在很久前就已獲批，撤銷的可能性非常小。