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元旦起 加州企業須列出所有職位薪資範圍

編譯組／綜合報導
為了縮小性別與族裔之間的薪資差距，新法律規定，從明年元旦起，加州企業必須在招聘時列出職位的薪資範圍。（Getty Images）
為了縮小性別與族裔之間的薪資差距，新法律規定，從明年元旦起，加州企業必須在招聘時列出職位的薪資範圍。（Getty Images）

明年起生效的一項新法律可能改變加州企業的薪資結構，賦予員工了解公司薪資詳情的權利，並公開對女性或少數族裔員工支付較低薪水的企業名單。

從明年元旦起，加州SB1162法案將要求雇主列出公司所有職位薪資範圍，並必須應要求提供這些訊息給現任員工，以便讓員工能更了解其他同職務同事的收入。

這項新法律帶來的最大改變是，從明年1月1日起，加州員工人數至少15人的企業，在招聘廣告上必須提供職位的薪資範圍。同時，如果現任員工詢問本身職位目前的薪資範圍，老闆有義務告之。

通膨高漲下，人們薪資增長的速度追不上通膨上漲幅度，有些人加薪幅度有限，等於降薪。...
通膨高漲下，人們薪資增長的速度追不上通膨上漲幅度，有些人加薪幅度有限，等於降薪。圖為消費者在一家鞋帽服飾店購物。(Getty Images)

員工人數超過100人的加州企業，目前每年必須提交一次員工薪資報告，但根據新法律，他們的報告明年起必須更詳細，例如必須按照族裔和性別細分中位數和平均時薪。

同工薪資差距 新法難解決

新法律的目的在讓企業的薪資系統更透明，以縮小性別和族裔之間的薪資差距。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的數據，截至2020年，加州全職男性每賺1元，全職女性只賺0.88元，少數族裔性別薪資差距更嚴重。根據Hispanas Organized for Political Equality的數據，加州白人男性每賺1元，西語裔女性只賺0.42元。不過，新法律只要求雇主保持薪資支付額的透明度，並沒有要求雇主解決同職員工薪資差距的問題。

專家表示，公開薪資範圍將迫使雇主做出改變；例如，當員工發現公司招聘的類似職位薪資範圍高於其薪資，他們就會知道自己的薪資過低。

非因資歷經驗 可以告公司

代表雇主的律師蘇拉諾（Susie Solano）指出，薪資差距有時是因為員工的資歷和經驗不同；但加州就業律師協會（California Employment Lawyers Association）政策主任吉原（Mariko Yoshihara）強調，如果不是這個原因，員工可以控告公司。

通膨高漲下，人們薪資增長的速度追不上通膨上漲幅度，有些人加薪幅度有限，等於降薪。...
通膨高漲下，人們薪資增長的速度追不上通膨上漲幅度，有些人加薪幅度有限，等於降薪。圖為消費者在一家鞋帽服飾店購物。(Getty Images)

舊金山勞工委員會（San Francisco Labor Council）執行董事塔瓦格里歐尼（Kim Tavaglione）表示，雇員如果發現自己的薪資與從事類似工作的其他同事薪資存在差異，可以詢問公司人事部。如果雇主無法證明差異的合理性，雇員可以向加州民權部門（Civil Rights Department）或勞工局（Labor Commissioner's Office）提出投訴，或聯絡勞工律師。

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