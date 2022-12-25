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網路假退費 以小釣大騙錢 致電銀行揭穿

記者丁曙／洛杉磯報導
詐騙集團向消費者電郵電腦維修合約帳單，以小博大訛巨款。（圖：受訪者提供）
詐騙集團向消費者電郵電腦維修合約帳單，以小博大訛巨款。（圖：受訪者提供）

對普通人家來說， 413美元算是一筆不大不小的款項，若是平白無故被人拿走，肯定不會擺休。詐騙團夥利用這一點釣魚，使出欲擒故縱的手法，把金額放大100倍訛錢。

最近華人余太太收到一則電子帳單，說她訂購的極客隊（Geek Squad）電腦公司服務合同到期，將會在24小時內自動續延並收費413元。如果要取消訂購，可以撥打 1（808）493-1199聯繫公司。

余太太覺得莫名其妙，自己從來沒有訂購這項服務，於是打電話要求取消。對方說取消續約必須走一個程序，填寫一張表格，註明退款金額和個人銀行帳戶，才能將這筆錢退還她的帳戶。余太太照做後，對方來電話說，她把退款金額寫錯了，將413.00元寫成了41300元，而該公司自動退款系統已向她的銀行帳號退款4萬1300元，多給了4萬887元，這筆錢必須退還給公司。對方已經為她辦理了電子轉帳手續，只要她本人點擊一下「YES」即可。

余太太記得自己明明填寫的就是413元，並沒有多加兩個零。可是對方電郵給她一份銀行轉帳通知單，上方顯示真有一筆41300元轉入她的帳戶。余太太想，既然多收了人家的錢就該退還，於是點擊了「YES」，要求自己的銀行帳戶轉錢。

可是，該銀行有個規定，凡是從個人帳戶轉帳1萬元或以上，必須本人持身分證去銀行當面辦理手續，不能電子轉帳。因此，這筆退款轉帳被拒絕了，這個「極客隊」的業務員顯得很著急，要求余太太立即去銀行當面確認，辦理轉款手續。

可是，余太太因年事漸高，自己已經不開車，外出都由兒子開車代步。於是她告訴對方，現在去不了銀行，要等第二天兒子開車帶她去。對方一聽直說不能等，並且主動要為她代約出租車去銀行。

此時余太太起了疑心，為什麼這麼急，等到明天都不行？於是她就掛斷電話，再致電自己的銀行查帳。銀行會計告訴說，收到了她同意轉帳的要求，但是，當天根本就沒有一筆4萬1300元的款項轉入她的帳戶。余太太恍然大悟，對方是個詐騙團夥，於是立即向銀行要求取消轉帳請求。但銀行會計說，取消轉帳請求，也必須帶上本人身分證來銀行現場辦理。

Geek Squad Inc. 是美國和加拿大跨國消費電子公司，總部位於明尼蘇達州，為住宅和商業客戶提供各種與電腦相關的服務和配件。2002年，該公司與Best Buy商場合併，Geek Squad就在商場內駐店服務，以及提供Internet網絡訂單服務等。一些詐騙團體便打著該公司旗號，冒充公司業務員，簽約電腦維護合同到處詐騙。

詐騙 租車 釣魚

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