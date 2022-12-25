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圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

聖誕暴風雪 華人旅行變苦行

記者張宏╱洛杉磯報導
聖誕出門要預留更多路上時間，LAX機場假日車流擁堵。（記者張宏╱攝影）
聖誕出門要預留更多路上時間，LAX機場假日車流擁堵。（記者張宏╱攝影）

美國40年最冷聖誕節，炸彈氣旋導致全美數千航班停飛，不少華人也被困在路上、機場和酒店，有一家人在機場和飛機上被困一整天，然後凌晨原路回家；有人被困阿拉斯加，徒步雪地兩小時吃飯，讓本來開心的聖誕假期大打折扣。

有網友在華人論壇發帖說，朋友半夜氣得在飛機上跟她發消息，說一家人被困飛機上了。他們一家人日前早早起床出門趕飛機，未料先後在機場和飛機上被困了一整天，凌晨原封不動回家。原因是當地下大雪，取消的航班太多，航廈的登機口爆滿，停機位也不夠用，導致他們的飛機靠近不了登機口。

美國40年最冷聖誕節，炸彈氣旋導致全美數千航班停飛，有不少華人被困在路上。（讀者...
美國40年最冷聖誕節，炸彈氣旋導致全美數千航班停飛，有不少華人被困在路上。（讀者提供）

最哭笑不得的是，飛機停飛，但出於安全考量，已上了飛機的旅客暫時不得下飛機走回航廈，導致旅客們被困在飛機上好幾個小時。沒有飲水和吃食，洗手間也不讓用，直到凌晨才讓下飛機回家，折騰一整天又回到原點。

紐約的JFK機場在聖誕前夜的凌晨3點，一位華女搭乘飛往巴塞隆那的航班，從晚上8點延遲到10點，大家在零下十幾度的戶外等大巴轉去新的航廈。結果到了新的登記口，因為之前的航班還沒辦理好登機手續，大家又等了四個小時。最後因為天氣惡劣航班被取消了，她只能重新訂次日中午的飛機。

還有去阿拉斯加旅遊的華人被困在當地酒店，Jojo說，聖誕去阿拉斯加，遭遇景點活動取消、航班停飛、當地出租車和網約車都叫不到，只能在酒店裡打牌喝酒消磨，不過開心的是酒店樓下就能看到極光。為了不在酒店挨餓，四個人踩著40厘米（大概17吋）的積雪去沃爾瑪買食物，還為了吃阿拉斯加帝王蟹，在大雪紛飛的人行道上徒步兩個小時走到餐廳，也算是難得的節日體驗。

美國40年最冷聖誕節，炸彈氣旋導致全美數千航班停飛，有不少華人因此被困在路上。（...
美國40年最冷聖誕節，炸彈氣旋導致全美數千航班停飛，有不少華人因此被困在路上。（讀者提供）

到達阿拉斯加旅遊的華人旅行團也因為暴風雪被困，一名旅遊業者表示，本來要離開的旅客被困在酒店，導致舊客人出不去，新客人進不來，亂成一團，只能等天氣好一點再說。

也有華人被困在舊金山。黃先生說，他從丹佛去舊金山出差，但是因為飛機停飛，只能一個人留在舊金山過聖誕。24日一早家人還打電話問他能不能趕回去，結果是不行。

聖誕出門要預留更多路上時間，洛杉磯華人鄭先生23日晚上5點出發想趕晚上8時30分的飛機，結果因為一路堵車加安檢時間和櫃檯排隊太費時間，最後沒有趕上飛機。

炸彈氣旋導致全美多處降雪。（讀者提供）
炸彈氣旋導致全美多處降雪。（讀者提供）

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