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兆彩頭獎破5億 彩民爭買盼聖誕節發橫財

記者楊青╱洛杉磯報導
在全國超過40個州發行的兆彩彩券（Mega Millions）23日衝破5億大關，成爲本年度第二高位彩券，不少民眾在當晚開獎前的最後幾個小時爭相購買，希望聖誕節前喜獲橫財。（記者楊青/攝影）
在全國超過40個州發行的兆彩彩券（Mega Millions）23日衝破5億大關，成爲本年度第二高位彩券，不少民眾在當晚開獎前的最後幾個小時爭相購買，希望聖誕節前喜獲橫財。（記者楊青/攝影）

在全國40多州發行的兆彩彩券（Mega Millions）23日衝破5億美元大關，成為本年度第二高位彩券，不少民眾在當晚開獎前的幾小時爭相購買，抓住最後機會，盼望聖誕節前發大財。

到23日午後，兆彩頭獎總金額已超過5億1000萬元，這也是該彩票20年歷史上的第11大獎。如果獲獎者選擇一次性現金領取，將獲2億6680萬元。

兆彩最近的一次巨額頭獎今年10月14日落在聖蓋博谷的艾塔迪那市，當地的一名幸運者與佛羅里達的另一名中獎者分享5億200萬元的獎金。自10月18日以2000 萬元大獎開始的兆彩頭獎兩個月來無人買中，因此23日的彩票頭獎備受青睞，不少人爭相購買。

不過在兩個月前賣出頭獎的艾塔迪納的販售點，當天似乎乏人問津，不少前往加油的民眾表示，他們相信雷電不會兩次都擊中同一個地方，所以選擇其他地方購買彩券。不過華人超市業者表示，當時不少華人在開獎前的最後幾個小時購買兆彩彩券，不少人出資兩位至三位數的資金搏手氣。

11月售出的一張勁球彩票（Superball）高達20億4000萬元，這是世界上有史以來最大的彩票獎金。不少人相信，2022年是多金的一年。

但事實上，贏得兆彩頭獎的機率非常低，頭獎中獎機率約為3.03億分之一。統計數字顯示，2022年，只有六位兆彩頭獎得主。自2017年以來，每年贏得的兆彩頭獎的人數在五至七人不等。

華人超市 聖誕節 聖蓋博

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