加州倖免酷寒 獨享晴暖氣候

全美本周幾乎都籠罩在酷寒氣旋中，加州因為西部地理位置與沿海高壓脊，可倖免冬季酷寒。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)

自21日開始，北極天氣系統(Arctic weather system)將迅速進入美國中部並持續到聖誕節，導致紐約市氣溫遽降、芝加哥與丹佛等主要城市溫度降至零度以下。但是，儘管未來幾天，全國大多數地區將面臨極度寒冷，但加州 海岸居民卻將迎接截然相反情況。

氣象專家表示，高壓脊(高氣壓呈延長狀)正在西海岸附近迅速形成，並向沙加緬度與洛杉磯等城市傳送溫暖乾燥空氣，這種溫暖將在未來數天逐漸增強，意味著灣區 居民終於可從連續多日籠罩的破紀錄冷空氣中解脫。這種氣候模式轉變，也將讓舊金山、聖荷西與屋崙居民通常要等到春天才會出現的天氣，包括一些花粉等空氣質量問題，可提早感受。

由於高壓脊持續深入加州，將溫暖乾燥空氣帶進寒冷灣區，未來幾天將繼續解凍，聖荷西等部分內陸地區預計從現在到本周五，溫度將達到60多度。夜間氣溫也將穩定上升，這對近來一直處於寒流最前端的灣區社區來說，無疑是種解脫。但是，對於本周將前往美東度假的人，感覺會像進入凍原地帶。到本周六，溫度將降至零度以下。隨著冬季風暴 席捲美國中部，寒冷、刺骨的空氣將伴隨大雪和陣雨，北極風暴席捲芝加哥與東海岸。

為什麼這次類似北極圈的寒冷氣旋，加州可以倖免？即使像西雅圖與波特蘭緊鄰高壓脊的太平洋西北部城市，未來也將體驗到降雪與寒冷氣溫。

免於酷寒氣旋，是因為西海岸的高壓脊將以一定角度進入加州，代表著來自高壓脊的最溫暖與最乾燥空氣，很容易進入北加州，其氣旋核心更靠近灣區。

然後，還有內華達山脈屏障。即使來自北極風暴的冷空氣嘗試返回加州，高壓脊的核心也會傾斜。在未來幾天，這個屏障將使得灣區與南加州地區，比美國本土其他48州的其他任何地方都來得溫暖。

由巨大炸彈旋風引發的嚴冬氣候，預計將擾亂全國各地假期旅行，但若住在加州，可能甚至不知道正在發生。低壓系統導致炸彈旋風，全國三分之二地區將帶來嚴寒暴風雪、大雨及洪水。與此同時，加州與美西地區將經歷晴天與高溫。

為什麼加州可倖免冬季酷寒？歸結兩個原因：西部地理位置與沿海高壓脊。三座山脈包括洛磯山脈(Rockies)、南喀斯喀特山(Southern Cascades)與內華達山，將保護加州免受寒冷空氣侵襲；高壓脊在周末沿著加州海岸形成，也將溫暖乾燥空氣推向中谷、灣區、中央海岸與南加州。灣區氣溫將達60多度、加州內陸地區將可達70多度。