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代購狂掃退燒藥倒賣中國 搞得美國缺藥 網友批缺德

記者陳開王若然、朱敏梓／洛杉磯報導
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）

中國防疫政策放開後染疫人數暴增，退燒藥供不應求，價格炒高數倍。南加部分華人代購瞄準商機，在好市多等商場瘋狂掃貨，在中國大陸抬價十倍轉售，導致在新冠與流感雙重夾擊下的美國缺藥嚴重。

影音來源：世說新聞小組

近期在南加州華人聚居城市的好市多，常見華人面孔消費者，成箱成箱購買泰諾與布洛芬等退燒藥。此外，他們還會買許多增強抵抗力的藥品，例如維生素C與維生素D3。

有華人一口氣買下三箱泰諾、三箱布洛芬及兩箱雅維退燒藥，而且都是大瓶裝。例如一瓶泰諾325片，一箱27瓶也就是8775片。按照泰諾的說明，成人24小時內最多只能服用6片；假設一家四口都發燒，一箱泰諾可以不間斷吃一年。

因此推測，這名華人一次性購買這麼多箱退燒藥，應該是與中國當下流行的代購退燒藥有關。

由於中國大陸防疫措施鬆綁後疫情肆虐，各大藥店和購物網站的退燒藥品都一搶而空，許多民眾買不到退燒藥。有網友在社交網絡上反應，一瓶兒童布洛芬在中國被炒到人民幣1000元以上，也就是約140多美元。但在美國，一瓶兒童布洛芬的價格不過8-10美元。代購轉手倒賣，利潤可達十多倍。

目前在淘寶上，也可看到美國代購售賣泰諾，其中日常版290粒约合325元人民幣，每粒約1.12人民幣，也就是0.16美元，而在好市多，一瓶相同容量的泰諾18.49元，每片約0.06美元。雖然郵寄回國需要運費，但是代購通常都選用集運方式寄回國，運費相對便宜，這樣算下來，代購可以賺取約十倍差價。

即便是淘寶官方店鋪「天貓海外購」，美國的退燒藥價格在350-400元人民幣，也就是約50多美元，相比其在美國的價格也翻了兩倍以上。

美國今年流感來勢洶洶，而新冠肺炎疫情起起落落。聯邦政府統計，美國今年流感已造成15萬人住院，9300人死亡。因此，許多居民都想買一些退燒藥備用，導致此藥十分緊俏。目前南加華人聚居城市的CVS、好市多庫存不多，但成人版退燒藥還可以買到。

不過兒童退燒藥就缺貨十分嚴重。在阿罕布拉市（Alhambra）的一家CVS，兒童泰諾已被搶購一空，貨架旁貼有限購兩盒的通知。而向來庫存較為充足的好市多，兒童泰諾已經售罄。兒童退燒藥缺貨，因為今年冬季的流感、新冠和「呼吸道融合病毒」（簡称RSV）「三症並進」，罕見大流行。

代購瘋狂掃貨退燒藥的行為，已在網路上引發了民怨和譴責。有不少網友表示，看到很多代購在社交媒體上展示在好市多購買退燒藥的成果，痛斥是缺德買賣，還有網友調侃「退燒藥又不是仙丹，買那麼多能夠天天吃嗎」?

一位華人在好市多選購退燒藥。（記者朱敏梓／攝影）
一位華人在好市多選購退燒藥。（記者朱敏梓／攝影）
好市多退燒藥還算充足。（記者王若然／攝影）
好市多退燒藥還算充足。（記者王若然／攝影）

好市多 華人 流感

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