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歹徒猛砸珠寶櫃 西米谷Macy's被搶全都錄

記者邵敏／西米谷即時報導
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）

南加州一家梅西百貨 (Macy's) 12月21日（周三）遭遇搶劫，身穿黑衣的蒙面歹徒用錘子猛砸珠寶陳列櫃，全然不顧身邊往來人流，甚至還有目擊者在一旁近距離拍攝，視頻記錄了嫌犯作案的過程。

影音來源：案發商場╱記者邵敏後製

案件發生在范杜拉縣（Ventura County）西米谷（Simi Valley）的一家梅西百貨，案發時間是21日下午6時30分左右，警方接到西米購物中心（Simi Town Centre Mall）發生入室搶劫的報警。

視頻顯示，一名身穿黑色衣褲、戴著黑色帽子口罩的嫌疑男子，用錘子砸碎百貨公司內的珠寶陳列櫃，旁邊近距離還有一名工作人員或是顧客，正拿著手機拍攝作案過程。但嫌犯似乎毫不在意，依然猛砸玻璃櫃檯。

這名嫌疑男子目前正被警方通緝。據悉，他與現場目擊者發生短暫交鋒後步行逃離商店，身上背著一個深色的行李袋，跑向附近一幢公寓大樓。警方稱，嫌犯最後逃入位於杰斐遜路 （Jefferson Way）1500號街區的公寓大樓。

根據描述，嫌疑人是一名20-30歲左右的西裔男性，身高約5呎6吋至5呎9吋，體重約170磅，中等身材，身穿黑色連帽衫、深色褲子或牛仔褲、深色口罩和帶白色條紋的深色鞋子。

任何民眾如果目擊這起入室搶劫案件，或知悉相關信息以及拍攝現場視頻，請致電 805-583-6950 聯繫西米谷警察局，協助破案。

梅西百貨 口罩 警察

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