新冠特效口服藥倍拉維 在美免費中國超貴

倍拉維（Paxlovid）在美免費，但在中國零售價格極高，且一藥難求。（記者邵敏／攝影）

中國最近新冠疫情 嚴重，民眾到處搶藥，南加華人 也想方設法為親友寄藥，包括嘗試郵寄輝瑞 （Pfizer）的口服抗病毒藥「倍拉維」（Paxlovid）。而這款在美國免費的藥品，在中國零售價格極高，一盒2980元人民幣，折合美金約429元，且一藥難求。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人張女士最近忙著給中國的家人寄藥，因為父母已逾80歲高齡，且平日健康狀況不是很好，這讓張女士十分擔心，「我爸媽搶不到退燒藥、咳嗽藥，我只能在這邊買了給他們寄過去，萬一感染病毒可以備用。」張女士之前感染新冠時，醫生曾開了一盒抗病毒的特效藥「倍拉維」，但因當時症狀不嚴重，她沒有服用，此次想把這盒藥一起寄給父母，「醫生曾經告訴我，這款特效藥在症狀出現五天內服用非常有效，可以防止重症。」

據悉，輝瑞公司在未接種疫苗且有嚴重疾病風險的人群中臨床測試「倍拉維」，研究發現，症狀出現後立即連續服用五天，住院和死亡風險可降低90%。此藥是目前市場上唯一專門針對新冠病毒研發的特效口服藥，因此被一些人稱為神藥，此番中國疫情迅速爆發，這款藥更是受到很多搶藥民眾的熱捧。

但張女士在郵寄特效藥時遭到明確拒絕，快遞公司指出，因為「倍拉維」是處方藥，按照相關規定不能寄回中國，甚至表示非處方的退燒藥、咳嗽藥，現在能否順利寄到也是問題。對此，張女士非常無奈，「聽說很多寄回去的藥都被海關扣押著，父母能不能收到就要看運氣。」

此後不久，張女士收到北京朋友的一則消息，稱「倍拉維」在中國一家醫療保健平台已經上市，患者只需提交新冠陽性測試結果，就可以在應用程序上購買。根據12月13日的一則新聞顯示，「倍拉維」在中國首次零售，一盒定價2980元，折合美金約429元。而在美國，這款處方藥免費，患者無需支付任何費用。

張女士回憶說： 「我當時感染新冠後，曾試圖在CVS網站申請特效藥，上網填寫問卷認為我不符合資格，但家庭醫生很方便就能開藥，而且是免費的。」雖然在中國的價格十分昂貴，但很多患者依然加入搶藥隊伍，張女士說家人朋友都搶不到這款藥，「當天很快就下架了，根本買不到，不知道什麼原因。」出售特效藥「倍拉維」的醫療網站客服表示，藥物上市後僅半個多小時就銷售一空。

根據路透報導，輝瑞公司曾在一份電子郵件中聲明，正與相關方積極合作，確保「倍拉維」在中國的供應，滿足中國患者的新冠治療需求。據中國媒體第一財經此前報導，「倍拉維」今年2月獲得中國批准，已通過醫院在多個省份用於治療高危患者；8月，輝瑞與中國製藥商浙江華海（Zhejiang Huahai）簽署協議，在中國大陸生產「倍拉維」，提供當地患者使用。

已獲批准的新冠特效藥在中國感染病例激增時上市零售，為何短時間就迅速下架，因為藥物短缺還是其他原因，何時才會恢復銷售？一些社群媒體撰文猜測，一盒零售定價2980元人民幣的藥價，高於原先確定的醫保採購價2300元，此舉引起民憤，被指責發「國難財」，因此火速閃退下架，不過這種說法並未得到官方證實。