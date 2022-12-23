加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

對於民眾確診新冠時應該採取什麼措施？加州 衛生官員似乎與美國疾病防制中心（CDC ）不同調；隨著新冠病例激增，加州最新防疫指南建議民眾，若檢測呈陽性，最好要求醫師開藥。

目前新冠確診者唯一可用的治療選擇是服用輝瑞（Pfizer）出品的新冠口服藥Paxlovid，但根據CDC指南，Paxlovid主要是提供給年滿50歲或有嚴重健康風險的確診者使用。那麼，加州官員的建議是否有違規定？

對此，加州衛生廳（California Department of Public Health）澄清他們的立場。他們指出，人們的健康風險可能比自己意識到的更高，因此不應該假設他們不符合服用Paxlovid的條件。衛生廳提出一些較不常被討論到的條件，包括缺乏運動、吸菸、患有如憂鬱症等精神疾病等。

加州流行病學家潘靄（Erica Pan）13日在視訊會議中也表達相同的看法，她認為，Paxlovid在加州沒有獲得充分利用，呼籲醫師和藥房在開處方時要更具彈性。

加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）也說：「加州許多醫院的負荷量都快到達極限，我們能減少住院人數的方法之一，就是對確診者進行治療。和前幾年不同，人們現在有安全有效、可以預防重症、住院和降低長新冠（long COVID）風險的治療選擇。」

灣區衛生專家對加州衛生官員的立場表示支持。

柏克萊加大 傳染病學名譽教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，他有一位50多歲的朋友感染新冠，症狀嚴重，但預約看病要等好幾天，於是他主動為他開了Paxlovid處方。

舒瓦茲柏格認為，其他醫療服務提供者也應該這麼做，因為Paxlovid是一項寶貴的治療工具。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，由於加州和美國的新冠死亡人數正在增加，加州的建議可能為Paxlovid開闢出一條較開放的道路。

陳子平說：「每天有400多人死於新冠並不值得慶幸。許多人有慢性病並未被檢查出，尤其是弱勢群眾。因此，我認為，（放寬Paxlovid處方條件的）潛在好處大於風險。」

不過，陳子平擔心，Paxlovid明年年中將進入私人市場，價格可能會上漲，可能對獲得的公平性產生負面影響。