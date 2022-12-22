中國遍地小陽人 僑民觀望返鄉暫推遲遍

洛杉磯回廈門的機票，12月初預定的價格是3萬元人民幣左右，如今只需1萬5959元人民幣，約2300美元。（訂票網站截圖）

中國自12月初以來頒布了新的防疫 政策，取消了全員核酸和健康碼，一時之間，新冠確診病例激增，網友調侃「遍地都是小陽人」，「三年了，總算有點參與感」。而對於在美華人 來說，心情也是五味陳雜，雖然新的防疫政策意味著在中國出行不再受到各種限制，聽起來是好消息。但是國內疫情 如此嚴重，再加上充滿變數的隔離政策，許多華人都持觀望態度，想等等看看再做任何決定，甚至有南加華人因此推遲了回國計畫。

本來預計1月初回國的李先生，12月初就已經通過票務代理訂好機票。然而就在他訂好機票後的幾天，中國大陸取消了嚴格的防疫政策。李先生表示，思考再三後決定改簽，因為感覺國內疫情爆發，一切會很混亂，而他的初衷是回去陪家人過年。但是現在因為害怕感染，家庭成員之間的聚餐都取消了，預計這個年會過的很「蕭條」。他也害怕回去萬一感染，回國的日子就都「浪費了」。更重要的是，中國改變防疫政策，估計離開放也不遠了，也許馬上就能夠不隔離，不妨等一等。

與李先生的觀點相似，不少南加華人對於回國都持「觀望」態度，一方面是希望避開這一波感染高峰混亂期，回去能夠正常的社交和出行；另一方面是期待回去能夠不用隔離。家住阿罕布拉市的何女士表示，三年多沒回國，也不差這麼一會兒，等到國內這一波感染高峰過去再回國也不遲，相信那時候隔離政策還會有所鬆動。

近日，網上突然大量流傳一張網圖，顯示該新聞是從「今日頭條」截取，寫著中國大陸將在1月9日全面開放境外入境，採取「0+3」模式，也就是境外入境人員無需接受強制檢疫，只需要接受三天醫學觀察。雖然沒有任何官媒證實該消息的真假，但有不少華人相信，這就是政策鬆動的前兆。

隨著防疫政策鬆動，雖然入境仍須隔離，但回中國的直飛機票也經歷了「大跳水」。李先生說，原本預定明年1月5日從洛杉磯直飛廈門的機票，原本價格是3萬元人民幣左右，折合美元約4320元。如今再看，同樣是1月5日的直飛機票，只需1萬5959元人民幣，約2300美元。雖然相較於疫情之前還是貴不少，但比起之前，價格幾乎降了一半。