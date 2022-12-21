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與熊共處20年 華人山居樂無窮

記者楊青／巴沙迪那報導
熊熊光顧熊女士家，就像走親訪友。（羅女士提供）
熊熊光顧熊女士家，就像走親訪友。（羅女士提供）

南加洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）羅燕家，近日遇兩隻野生熊熊再度光顧，如入無人之境在泳池戲水暢游小視頻，引起友人一片驚呼，身居山中與熊和平共處20多年的獨特經歷，野趣橫生，羡煞旁人。

熊熊游泳，如入無人之境。（羅女士提供）
熊熊游泳，如入無人之境。（羅女士提供）

熊熊對噴水頭很感興趣。（羅女士提供）
熊熊對噴水頭很感興趣。（羅女士提供）

羅燕錄下將近一分鐘的小視頻，兩隻熊熊時而拍水嬉戲，時而互相擊掌暢游，時而相擁親吻，時而嘗試在水中站立，時而趕緊抓住欄杆平衡胖墩墩的身體，憨態可掬，令人捧腹。

熊熊游泳，如入無人之境。（羅女士提供）
熊熊游泳，如入無人之境。（羅女士提供）

熊熊光顧熊女士家，就像走親訪友。（羅女士提供）
熊熊光顧熊女士家，就像走親訪友。（羅女士提供）

「我想我家附近的這些熊，應該有好幾代了」，因主演「女大學生宿舍」而在中國家喻戶曉，30年前從波士頓大學電影系畢業後，羅燕從東岸遷居巴沙迪那，20多年幾乎沒有挪過山裡的窩，「這些熊熊就像我們的家人，從來沒有消失過」，大的、小的、中型的，看不出年紀，但看得出輩分，她說，春夏秋冬，熊熊在庭院中閑逛、游泳，都是家常便飯，偶爾還會看到熊熊上樹掏鳥窩，熊媽媽在前院瀑布旁邊給小熊餵奶，天氣好的時候，母子（或母女）熊熊會沿著瀑布的水池逐個泡湯，或好奇地按住院子裡的噴水頭玩耍半天。有一次她從外面健行回到家門口，正好與翻牆出來的一隻大熊遇個正著，相距不到五米，連熊熊身上的毛毛都看得一清二楚。

熊熊游泳，如入無人之境。（羅女士提供）
熊熊游泳，如入無人之境。（羅女士提供）

山裡的熊熊常常到羅女士家玩耍。（羅女士提供）
山裡的熊熊常常到羅女士家玩耍。（羅女士提供）

獨闖廚房 食物攤一地像搶劫

羅燕說，有一次，她跟保姆帶著小孩回家，剛進廚房，就看到滿地狼藉，冰箱大開，抽屜大開，食物儲藏櫃大開，各種食物、食材、生的、熟的、葷的、素的，攤滿一地，「就像剛剛被人搶劫一樣」，凌亂不堪。再轉轉，其他房間好像並未遭殃，就連緊鄰廚房的起居室也一切如常。正納悶，突然看到地毯最遠的角落有一大攤糞便，一看就是大型動物剛剛留下的，還熱呼呼。

山裡的熊熊常常到羅女士家玩耍。（羅女士提供）
山裡的熊熊常常到羅女士家玩耍。（羅女士提供）

全家人察看了周圍，家中廚房的一扇紗窗已掉在地上，聰明的熊顯然是選擇攻破了房子最薄弱的環節進入屋内。「我覺得熊的聽覺一定不錯，而且非常聰明，不願意和人直接對峙」，羅燕說，可能是平常保姆做菜的香味給熊留下了美好想像，但由於那天是大人孩子一起回家，下車之前的各種嘰哩咣啷，熊熊一定是聽到了動靜，趕緊離開。

玩興正高時聽到主人回來的汽車聲，熊熊立馬轉身逃逸。（羅女士提供）
玩興正高時聽到主人回來的汽車聲，熊熊立馬轉身逃逸。（羅女士提供）

曾有一次，她家的監控錄像錄到一隻大熊正在院子中山坡上盡情玩耍，錄像中突然出現了家人回來的汽車，只見正想下坡的熊熊立馬轉身朝山上奔跑，很快從畫面上消失。她說，後來想想，幸虧家人當天不在家，否則不知會發生什麼事情。不過她表示，熊熊非常聰明，這麼多年，從來沒在有人在家的時候登堂入室。

母子熊熊光顧熊女士家，就像走親訪友。（羅女士提供）
母子熊熊光顧熊女士家，就像走親訪友。（羅女士提供）

愛嗑桃子 不屑肉與海鮮

「一地的食物牠都幾乎沒有吃，但牠吃掉整整三個桃子」，羅燕說，她發現廚房水果盤上的水果少了好幾個，地上，留下三個啃得乾乾净净的桃子核，吃到一點肉都不剩，應該是非常喜歡。其他很多袋裝食物留下了熊爪撕裂的印子，核桃仁、杏仁等各種乾果，熊似乎也都不感興趣，一一放過，就連冰箱裡的各種肉類和海鮮，都只是扒開，不吃，留下，熊對冷凍食物似乎同樣不屑。

羅女士在家中拍到院子中的山貓。（羅女士提供）
羅女士在家中拍到院子中的山貓。（羅女士提供）

因生活環境中長期與熊共存，所以特別研究了熊的飲食特點和各種習性，才知道熊是葷素兼吃，尤其喜歡新鮮食材。羅燕和家人曾不止一次看到熊爬上了院子中的老樹上掏鳥窩，他們在樹下怎麼敲盆敲鍋想要將牠嚇跑，老熊都充耳不聞，一副宅中主人的樣子，非常可愛。

山裏的鹿也常來羅家院子吃草，不忘和主人打個招呼。（羅女士提供）
山裏的鹿也常來羅家院子吃草，不忘和主人打個招呼。（羅女士提供）

好幾次，熊媽媽在羅家的瀑布邊上給熊寶寶餵奶，「熊寶寶只有小狗狗那麽大」，有小熊在的時候，羅燕和家人絕對不許和熊靠近，她也從小就教育自己的孩子，只要看到小熊，千萬要馬上離開不能靠近，因為大熊保護小熊非常盡職，當牠以為小熊受到危險時，會立即奮不顧身，不惜攻擊大人和孩子。

敲盆敲鍋趕不走 熊熊喧賓奪主

「我和熊的最近距離，大概只有五米」，羅燕那次從山裡健行回來，正好在家門口遇到一隻從家裡翻牆出來的熊。

山裡的鹿也常來羅家院子吃草。（羅女士提供）
山裡的鹿也常來羅家院子吃草。（羅女士提供）

山裡的鹿也常來羅家院子吃草。（羅女士提供）
山裡的鹿也常來羅家院子吃草。（羅女士提供）

「我都能看牠身上的毛，遠看一團黑色，近看其實是曲曲捲捲一身毛」，她說，熊毛不是直楞向外，而是比較粗、硬，緊緊貼身保護自己的身體，很多圖片上熊毛，看起來飄飄軟軟，其實不然，真正的熊毛更感覺像是插滿了小針刺，但近距離才看得清楚。

羅家依山而建，從住宅的平臺，可以清楚俯瞰坡上的游泳池，所以每次熊熊來游泳和戲水，都可以看得清清楚楚，但熊熊來玩的次數，似乎遠遠超過了主人的想像。泳池清潔工常常抱怨，羅家游泳池的水總是酸鹼失調，特別容易髒，要放很多清潔劑或者漂白粉，開始主人還以為清潔工是不是想要提高工資，後來游泳池的自動吸塵器多次被咬，才發現是熊們幹的，不僅來游泳戲水和泡澡，還便便和清洗之後，才揚長而去。

野狼、山貓、鹿也常造訪

巴沙迪那北面沿山社區緊鄰天使國家森林，各種野生動物層出不窮，羅女士說，野狼、山貓、鹿等等，經常成群結隊來家找吃的。

羅女士在家中拍到院子中的山貓。（羅女士提供）
羅女士在家中拍到院子中的山貓。（羅女士提供）

「七、八隻鹿一起來是常事，頭頂好大的角，漂亮又優雅，在院子草地上來回吃草，玫瑰花也吃了，可愛吃花了，不怕刺」，羅燕說，動物們逼著她不得不去研究院子裡什麼可以種，什麼不能種。

時有野狼來訪。（羅女士提供）
時有野狼來訪。（羅女士提供）

「在我們的車道上撞上牠們，那就是太普通了，就跟大街上見到人一樣」，不過鹿的反應通常比較慢，不會看到人就倉惶逃走，總有好幾秒懵懂搞不清狀況的時間，等到人很靠近牠，才突然蹦躂著離去。

夏天和秋天，幾乎天天晚上聽到外頭各種動物慘叫，聽起來是動物們相互爭鬥或廝殺或遭殃的聲音。她家的視頻曾錄下熊直接爬到樹上面去掏鳥窩，她和家人為救小鳥們，拿出家裡的鍋碗瓢盆使勁敲打，想要嚇走熊熊，但人家根本不理。

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