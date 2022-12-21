洛縣禁驅令再延1個月 租客可鬆口氣

洛縣延後結束受疫情影響付不起租金的租客驅逐保護措施。（示意圖，Unsplash.com）

洛杉磯 縣對房客的驅逐保護措施原訂12月31日之後到期。但洛縣 政委員會20日投票決定將最後期限推遲一個月，這與洛杉磯市在2023年1月31日之後逐步取消驅逐保護措施的暫定計畫保持一致。

該項決定意味著由於大流行的持久經濟影響，無法支付租金 的洛縣租戶，如果不能按時支付1月份租金，將不會面臨立即驅逐。 但是，除非該縣在1月底之前再次延長截止日期，否則無法支付2月份租金的租房者可能面臨驅逐。

自2020年3月 以來，洛縣受新冠（ COVID-19） 影響的租戶保護措施已經到位，防止了數萬戶家庭因疫情流行而失去工作、收入或家庭成員後，又面臨被驅逐。 延期將為整個洛縣租戶提供另一個月的驅逐保護，包括縣屬地和縣內的所有城市。

長期以來，房東一直在推動洛縣廢除驅逐保護規定，理由是企業已經重新開業，工作崗位已經恢復，並且新冠疫苗已廣泛使用。 但縣政委米切爾 (Holly Mitchell) 提出延長保護措施動議時表示，額外的時間「將有助於減少今年冬天流離失所的家庭數量，因為該縣面臨著一些人所說的呼吸道疾病三連發」，包括新冠病毒、呼吸道合胞病毒 (RSV) 和 季節性流感。

洛縣延長驅逐令可以避免租戶倡導者預測的一波驅逐浪潮。 但美國人口普查局11月份的調查數據顯示，近11%的洛杉磯租戶拖欠租金，許多人可能仍難以支付2月1日起的租金。縣政委員會還批准了縣政委蘇麗絲(Hilda Solis) 的一項修正案，要求市政府工作人員30天後提出將該縣的驅逐保護措施延長至2023年6月30日，和締造一個為房東制定500萬美元救濟計畫的可能性。