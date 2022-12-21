怕動物出沒 華人棄買山中美宅

山裡的熊熊常常到華人家玩耍。（羅女士提供）

南加州 住在山中的人家，很多都有滿滿的美好記憶，不過對於南巴沙迪那李先生一家來說，則慶幸自己買屋時觀察仔細，避開了未來可能擔驚受怕的日子。

李先生和太太不久前看上了拉汶（La Verne）的一棟山邊美宅，宅院緊鄰聖蓋博 谷山腳。在地圖上看，其後院與天使 國家森林連成一片，不遠就是Wolfman trail、Montain Rd.等非常原生態的名字，一聽就充滿野趣。

「房子相當漂亮，院子更漂亮」，李先生和太太說，對於剛從中國大陸移民來美不久的他們來說，世外桃源的生活是他們渴望的，山青天藍，巨大的院落是最大的吸引，光是看網上的照片，已喜歡得不得了。

「我們馬上約了經紀人，想要下班後就去看房」，經紀人卻說，屋主只接受白天看房，傍晚之後都不行。白天都得上班的李先生和太太沒有多想，特別安排出上班之前的時間，趕大清早去看房。

李太太說，遠遠她就注意到房子周圍都是比人高的鉄鐵欄，這和她的想像有點落差，她還注意到，周邊鄰居的垃圾桶都掛有鐵鎖。進到屋裡，李先生注意到主人在屋子進門處的桌子上擺滿了各種獎狀和獎杯，仔細一看，落款是洛杉磯縣和加州野生動物保護組織，感謝屋主多年來對野生動物的友好和生態環境保護的貢獻，好幾張獎狀都提到，「你們是熊熊熊們最好的朋友」。

熊熊光顧穿門入戶，就像走親訪友。（羅女士提供）

心生好奇的李先生忍不住向白人屋主詢問，這一帶是不是經常有熊和大型野生動物出沒。主人似乎是看出了賣家的擔心，並未直接回答，但說，其實熊熊和大型野生動物通常不會主動攻擊人類，相反，野生動物可以和人友好相處，人類對牠們好，牠們知道並會心存感激。屋主說，他們在當地居住超過25年，早已和山裡的各種野生動物成為一家人，即便在他們的孩子小的時候，也從來沒有發生過被野生動物傷害的事情。

屋主太太說，以前沒有圍欄杆的時候，熊來家敲門是經常的事，但最終都兩相勿傷，人熊平安。

回到家，愛極了那個房子的李先生和夫婦商量在晚上再去看看那個房子，結果讓山邊的黑夜嚇得倉皇而逃，「我們那時候才明白，那個要買房子的主人爲什麽要求客人必須白天去看房子」。李先生和太太考慮再三，最終還是忍痛放棄了那個仙境般的山中美宅。