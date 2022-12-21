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偽造不實資料爭美排名 南加大被控

編譯組／綜合報導
南加大校園一景。（USC臉書）
南加大校園一景。（USC臉書）

非營利組織National Student Legal Defense Network已經對南加大（USC）與宣傳包商2U提告，指控兩者合謀偽造不實資料，以在美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）的大學排名中爭取更高名次，並吸引更多學生至南加大就讀。

組織法務長Eric Rothschild 告訴華爾街日報（Wall Street Journal），南加大刻意偽造資料以衝高美國新聞與世界報導的大學排名，包商2U則以虛假數據牟利。南加大與2U 都尚未回應。

華爾街日報報導，南加大與2U遭質疑之處在於，不當使用南加大羅西爾教育學院（Rossier School of Education）的資料，並宣稱該學院的線上課程完全符合實際到校的教學內容，但是事實上兩者之間有著明顯區別。訴狀指出，就算部分資料可用，也是基於不實說明。

南加大2022年3月向美國新聞與世界報導提出要求，不要將羅西爾教育學院列入最佳大學排名，但截至當時，羅西爾教育學院已經提供不實資料給美國新聞與世界報導至少五年。美國新聞與世界報導的資料策略長Robert Morse當時就已表明，排名非常依賴學校提供正確數據，並且在提交之前確實核對。

南加大 教育 華爾街

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