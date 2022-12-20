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中國疫情爆發藥品寄中國難 有人改寄維他命

記者張宏／洛杉磯報導
有人擔心藥品被海關沒收，跑去超市買大盒VC往家裡郵寄。（記者張宏／攝影）
有人擔心藥品被海關沒收，跑去超市買大盒VC往家裡郵寄。（記者張宏／攝影）

中國疫情爆發，海外華人憂心家人，紛紛買退燒藥、感冒藥和維生素C，郵寄回中國。但奈何有人藥物被海關扣留，有的被快遞公司拒收。但也有人想出各種辦法，只求藥物能送到中國家人身邊。

華人李女士日前通過DHL給湖北家人郵寄了泰諾（Tylenol）、美林(Motrin)和Cepaco藥品每樣三小盒。兩天就到了武漢，但是被位在武漢的海關當局扣下。她說，因為疫情緊急，所以用了加急，運費就要100多元。但是武漢海關說裡面的感冒藥須有處方，難道中國國內泰諾、布洛芬（Ibuprofen）要處方麼？還是武漢海關特別嚴格？

快遞公司表示，最近很多人來郵寄藥品，通常都是泰諾和布洛芬之類的。（讀者提供）
快遞公司表示，最近很多人來郵寄藥品，通常都是泰諾和布洛芬之類的。（讀者提供）

但也有人用DHL一周前寄的退燒藥，用的小信封，只有兩小盒且標註退燒，日前在北京已清關，估計轉天就能投遞。到底怎麼樣才能容易清關呢？是否用美國郵局郵寄藥品，包裹更容易通關？華人金女士說，郵寄藥品建議使用美國郵局（USPS）的EMS、Priority信封郵寄，因為郵局的EMS通關相對容易。她一個月前用郵局寄過泰諾和維生素，國內家人有收到。這個星期她又寄了泰諾，且選了最快且有保險的那種，說是三到五天就收到，結果第五天查了一下，包裹還在芝加哥，不知道到底能不能讓中國家人收到。

不過也有人建議保健藥品最好走華人快遞，因為有專屬通道，而FedEx，UPS郵寄的包裹，現在都會被中國海關拆開檢查，而美國郵局的包裹一般是看目的地海關的嚴格程度決定。華人快遞公司業者Renee表示，最近郵寄發燒藥的人比以往多很多，還有人想郵寄輝瑞口服藥，但輝瑞口服藥他們不收。以往是保健品都可郵寄，但是處方藥中國海關不允許郵寄。

華人快遞業者Jerry陳表示，最近很多人來郵寄藥品，通常都是泰諾和布洛芬之類的，但是他都會告知客人泰諾在中國海關有被銷毀的風險，能否寄到要看運氣，如果願意承擔這個風險才能郵寄。現在郵寄快的需三周，慢則需要一個月。主要是節假日包裹擠壓太多，加上中國疫情，快遞時間變長。

華人Tina說，其實每個華人快遞公司途徑不一樣。她這邊快遞群有一堆寄退燒藥按照維生素寄的人。中國那邊收沒收到不知道，但這邊已寄出出單號了。

機票業者林先生最近有不少客人詢問，是否有人願意有償帶藥回國。他說，雖然客人說是帶泰諾等感冒發燒藥，且酬勞在幾百元，但帶藥有風險，客人之間不認識，如果出事後果很嚴重，所以他沒接這些。

還有人擔心藥品被海關沒收，跑去超市買大盒VC（維他命C）往家裡郵寄；華人孫先生周末跑到好市多超市，買了好幾大盒VC準備郵寄回家。他說，現在郵寄藥品有風險，VC屬於保健品應該沒問題。畢竟VC可以增加抵抗力，好過讓家裡人一點防備都沒有。

也有人直接在淘寶上買美國產VC寄到家裡。華人張小姐日前在淘寶買VC，她說，上面價格和美國差不太多，即使貴一點也比從美國郵寄回去快，現在最大問題是中國很多快遞都陽了，沒人送快遞。她的訂單明明已到家鄉城市，但一個禮拜都無人投遞到家裡，真的充滿無力感。

華人 武漢 疫情

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