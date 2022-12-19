我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

欠20萬工資稅 鑽石吧華男被IRS起訴認罪

記者朱敏梓／洛杉磯報導
鑽石吧一華男因刻意拖欠稅被起訴，可能面臨五年刑期。（Gettyimages）
鑽石吧一華男因刻意拖欠稅被起訴，可能面臨五年刑期。（Gettyimages）

鑽石吧（Diamond Bar)一名華裔男子於12月16日承認來自聯邦的一項刑事指控罪名，此前他因故意不向國稅局（IRS）支付其名下蓋博谷的一家人力資源服務公司所拖欠的超過20萬元的季度工資稅而被起訴。這名男子名叫楊仁（Robinson Rin Yang，譯音），又名「Robert Mora」和「David Lee」。

根據認罪協議，從2016年3月到2020年3月，楊仁經營著位於柯汶那（Covina）的人力資源服務公司 B&S Staffing。 從2017年年中到2019年底，B&S累積了大量未繳納的就業稅（Employment Taxes），以及未能及時繳納就業稅存款，並多次未能及時向美國國稅局提交季度就業稅申報表。直到2019年2月，該公司才提交了截至2017年6月30日至2018年12月31日期間的就業納稅申報表。之後B&S繼續拖延繳稅，直到2020年9月才提交截至2019年3月31日至2019年12月31日的就業納稅申報表。

楊仁承認自己從始至終都知道B&S的稅務情況，但故意不向美國國稅局繳納所有到期和欠繳的就業稅，包括所得稅以及從員工工資中預扣的社安和醫療保險稅。例如，在截至2018年6月30日的季度納稅期內，他故意未說明並不支付超過約22萬1108元的B&S工資稅。

在兩年半的時間內，B&S總共累積了大約279萬1783元的未繳就業稅。他已同意向美國國稅局支付這筆款項。

楊仁進一步承認，從2017年到2019年，為了逃避繳納個人所得稅，他沒有從B&S給自己發工資。 相反，他每周從B&S的公司銀行賬戶向一家名為「Advanced Business Konsulting」的公司開具支票，並將這些支票存入他的同名賬戶。

此外，楊仁還用B&S的資金支付購房首付款和每月按揭供款，但將房產所有權掛在他人名下，以隱瞞他對該房產的所有權。他還指示從B&S的公司銀行賬戶中撥款支付個人開支，包括他女兒的部分大學學費，以及為他的其他商業利益提供資金，包括已經失敗的建築業務和倒閉的餐館。在這期間，楊仁從該公司每年賺取約10萬美金，但從不報稅。

目前法院已經安排了2023年2月27日的量刑聽證會，屆時楊仁可能將面臨五年的法定最高刑期。美國國稅局刑事調查局目前正在調查此事。

就業 國稅局 支票

上一則

迪士尼神奇遊行 明年2月24日熱鬧回歸

下一則

裝修工怎麼找？ 試試4大途徑

延伸閱讀

鑽石吧華男刻意欠稅20萬 認罪後面臨五年量刑

鑽石吧華男刻意欠稅20萬 認罪後面臨五年量刑
25州明年提高最低工資 喬州未入列

25州明年提高最低工資 喬州未入列
同理心待人成為「好鄰居」 鑽石吧少有歧視犯罪

同理心待人成為「好鄰居」 鑽石吧少有歧視犯罪
加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網

加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
鄧嘉猷宣誓就職鑽石吧市議員 努力兌現競選承諾

鄧嘉猷宣誓就職鑽石吧市議員 努力兌現競選承諾

熱門新聞

國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57
橙縣華裔衛生局長周昭龍(Clayton Chau)。（橙縣政府官網）

南加華裔官員談種族歧視危害 反被罵「滾回中國」並被噓

2022-12-12 18:43
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網

2022-12-12 02:20

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠