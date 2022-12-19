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過去5年全美發展最快 門尼菲、奇諾、勝利谷列新興城鎮

記者啟鉻／洛杉磯訊
奇諾市正在興建的Town Center項目。（取材自官網）
奇諾市正在興建的Town Center項目。（取材自官網）

近年來，南加洛杉磯居民在住房及其他生活支出節節攀升，令許多人無法承受，不少人因此遷往可以承受的內陸地區。據新的SmartAsset研究表明，在全美範圍內，人們遷移到可以承受的地方定居，可以創造一系列所謂「新興城鎮」（Boomtowns ），這些地方在2016-2021年間，無論在人口、收入及住房方面，都有很大增長。

南加有三個新興城市上榜，均是內陸城市：門尼菲（Menifee ）、奇諾（Chino ）、勝利谷（Victorville）。

河濱縣門尼菲市在2016至2021年，人口增加20.21%至約10萬6400人。在這座城市工作，薪水增加超過42%，住房條件也不斷發展，五年間住房增加幾近20%。據多個房地產資訊數據，這裡居民享受郊外環境，市區有不少公園及戶外活動場所。據Niche顯示，門尼菲市居民主要由家庭為單位，並有不少退休人士。根據Zillow，該市中位房價為57萬2051元。

聖伯納汀諾縣奇諾市在五年間，無論在住房及居民家庭收入方面，都呈現快速增長，並位居前位。該市人口不到9萬3000人，住宅單位增加近30%，家庭收入中位數增加約42%至9萬7473元。當地居民說，奇諾市屬於郊區城市，餐飲及休閒娛樂很方便，市區有很多公園。居民既有長輩與年輕子女一起居住，也有不少年輕專業人士。據Zillow，目前當地中間房價是71萬5682元。

勝利谷市屬於聖伯納汀諾縣，居民人口五年間增長11%，住宅增加15%，當地商家增加12%。對當地居民來說，勝利谷很適合生活和成長。這裡犯罪率較低，有良好學校及可以承受的住房條件。據Zillow，住房中間房價是41萬5547元。同樣的，這裡的家庭也有長輩與年輕子女一起居住，還有部分退休人士。

房價 退休 南加

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